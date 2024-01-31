Карта бойових дій за період  24-31 січня: Авдіївка під загрозою, росіяни завдають кинджальні удари по всьому фронту

Сили оборони в Авдіївці опинилися перед новою загрозою

Майже половина наступів на всьому фронті припадає на Авдіївку. Тут, як і раніше, точаться найбільш інтенсивні бої. Після того, як росіяни впродовж трьох місяців не змогли пробити оборону міста-фортеці, а також не зуміли оточити її та перебити логістичні шляхи, вони обрали нову тактику. Тепер зс РФ штурмують місто в лоб, намагаючись узяти район за районом, як це було колись у Бахмуті.

Упродовж тижня окупанти змогли завершити захоплення промзони через район "Виноградники", а також потіснили наші редути на схід від Опитного. Втім неочікуваною для захисників міста став захід у тил через виритий тунель, а потім через внутрішні комунікаційні труби. Вилізши несподівано з-під землі, близько 150 рашистів зуміли зайняти кілька вулиць приватної одноповерхової забудови, а також важливий укріпрайон біля ресторану "Царська охота". Разом з тим ворог збільшив зовнішній тиск, щоб підтримати свою вилазку, проте не зумів прорватися у місто "в лоб". Упродовж останніх шести днів у місті точаться бої. Силам оборони практично вдалося відбити свій оборонний пункт біля колишнього ресторану, але біля зони вилазки ворога територію ще не вдалося зачистити повністю.

Тим паче, що росіяни посилили тиск на інший укріпрайон – "Зеніт", який збудований так, що може витримати ядерний удар, однак його слабке місце – це перерізання логістики. Зараз окупанти намагаються обійти з флангів захисників "Зеніту", які вже понад 10 років тримають цю ділянку фронту. Головний задум ворога – відрізати "Зеніт" від дороги Т-05-05, щоб припинити постачання боєприпасів. Втрата "Зеніту" може бути визначальною для оборони Авдіївки, а тому зараз ЗСУ кинули багато сил, щоб не допустити цього.

На північних околицях Авдіївки Силам оборони вдалося дещо відсунути лінію фронту від Бердичів за залізничну дорогу. У Степовому ситуація залишається без змін, а з боку Кам’янки окупанти постійно намагаються без результатів штурмувати східні околиці міста. На південному краї рашисти змогли пробитися на близько 700 метрів дорогою з Пісків на Первомайське, на яке останнім часом також суттєво зріс натиск.

Тим часом командир російської групи безпілотників видав місце розташування їхнього тренувального полігону в Іловайську, що біля Донецька – і туди прилетіли ракети Himars. Як наслідок – 38 загиблих та велика кількість поранених.

Наступ на Вугледар

Оточення Вугледара й надалі залишається примарною ідеєю російських генералів. На початку грудня рашисти розпочали наступ на Новомихайлівку, яка хоч і опинилася в напівоточенні, однак Силам оборони вдається стримувати постійні штурми. Так, за останній тиждень, загарбники пішли в атаку на південь від села, проте вичерпали свої сили. Тож залишкам окупантів довелося відступати на першочергові позиції, втративши ту територію, яку завоювали ще кілька тижнів тому. ЗСУ повернули собі низку втрачених шанців. На північний схід від села наразі точаться безперестанні бої та зустрічні контрнаступи, в ході яких окопи й територію займають почергово.

На південному фронті тривають зустрічні контрнаступи

Бої на південному фронті, в Запорізькій і Донецькій областях, є менш інтенсивними, ніж на сході, та мають наразі доволі локальний характер. Так, ЗСУ вдалося зайняти дві посадки на південь від Урожайного і тим самим поліпшити своє тактичне становище в селі. Натомість окупанти відкинули наші війська на північ від села Приютне, за яке все літо точилися запеклі бої. Скориставшись нагодою, українці відкинули ворога на південь між селами Червоне та Малинівка. Також ЗСУ покращили свої розташування, посунувши лінію фронту на схід від села Чарівне, в напрямку на Пологи.

Наступ росіян на Луганщині

Після захоплення ділянки фронту біля села Крохмальне рашисти продовжили штурмувати довколишні села, зокрема Іванівку, Кислівку, Котлярівку, Піщане й Табаївку. Останнє село перебуває в низині між двома висотами. Тому, маючи перевагу в артилерії, окупанти зуміли витіснити звідти наших захисників. Водночас самі вони також не змогли зайти в село – Сили оборони їм цього не дозволили. Відтак з 28 січня Табаївка перебуває в сірій зоні за неї тривають активні бої.

Окрім того, росіяни зуміли ще на 300-400 метрів наблизитися до західних околиць села-фортеці Синьківка, яка вже близько року стримує окупантів дорогою на Куп’янськ. Штурмові дії ворога в околицях Кремінної, зокрема на Терни, Ямполівку та Білогорівку, закінчилися нічим.

Російська бензоколонка палає

Після ударів по нафтопереробному заводі в Усть Лузі, українські безпілотники (або інші не відомі нам сили) продовжили свою "нафтову" екскурсію Росією. Цього тижня палали один із найбільших переробних заводів країни "Славнефть-Янос" в Ярославлі, а також його "колега" в Краснодарському Туапсе. Заводи наразі зупинили як переробку нафти, так і випуск нафтопродуктів, і швидко відновити виробництво їм не вдасться. У ніч на 31 січня наш дрон атакував ще один нафтопереробний завод у Петербурзі, але не влучив у ціль і впав на території, пошкодивши цистерни.

У Москві вибухнула підстанція, а "спалах" у Челябінську залишив половину міста-мільйонника без світла.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.