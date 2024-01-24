Карта бойових дій за період  17-24 січня: Росія почала третій етап наступу, а ЗСУ мають нову далекобійну зброю

Луганщина – зс РФ шукає нові шпарини в нашій обороні

Уперше за кілька місяців окупанти змогли пробити ділянку фронту близько 10 кв. км між Сватовим і Куп’янськом, а також зайти в давно порожнє село Крохмальне. Їм також вдалося зайняти близько 8 км ділянки на стратегічно важливій трасі, що з’єднує Куп’янськ зі Сватовим. Активні бойові дії тривають між селами Іванівка і Ягідне. Рашисти продовжують штурмувати Кислівку та Котлярівку, намагаючись розвинути свій успіх. Втім керівництво ЗСУ запевняє, що ситуацію вдалося стабілізувати. Південніше, в районі Кремінної, нашим героям вдалося відбити усі атаки ворога.

Мапа бахмутського фронту за тиждень

Тривають тенденції попереднього періоду, коли загарбники намагалися одночасно наступати і в північному напрямку, в бік Сіверська, і на півдні – в сторону Часового Яру. На півночі їм фактично вдалося захопити село Веселе. Кілька його північних вулиць ще перебувають у сірій зоні, однак центр села і його східні околиці опинилися в окупації. Водночас ЗСУ дещо поліпшили свої позиції на захід від Веселого та продовжують стримувати наступи рашистів у напрямку Роздолівки.

На південь від Бахмута ситуація довкола Кліщіївки залишилася незмінною. Але російська десантура з усіх сил преться на Іванівське. За тиждень їм вдалося пробити декілька сотень метрів південніше від дороги Бахмут – Часів Яр, а також розширити сіру зону на північ від Кліщіївки. На цьому етапі ціллю ворога є створити загрозу оточення Кліщіївки, перерізання шляхів постачання та примусити наших захисників відійти зі стратегічно вигідних панівних висот, які ЗСУ звільнили влітку.

Авдіївка тримає кругову оборону

Останній тиждень був доволі складним. Росіяни постійно б’ють по місту керованими авіабомбами. 17-18 січня на Авдіївку впало близько сотні таких бомб. У районі Степового окупанти здійснили багато спроб закріпитися в селі, однак Сили оборони щоразу відкидали їх і знищували.

Натомість у південних воротах міста росіянам вдалося в окремих місцях відкинути оборонців міста. Так, ворог просунувся західніше від дачного поселення "Виноградники". Запеклі бої тривали в приватному секторі та біля відпочинкового комплексу "Царська охота", який у підсумку опинився в окупації. Росіяни також спробували закріпитися в районі із одноповерховою забудовою, зокрема на вулицях Спортивна, Чернишевського та Соборна, однак наші воїни викурили їх звідти. Попри зайняття ворогом деяких позицій на південних окраїнах міста, ситуація не є критичною і оборона міста залишається доволі міцною.

На інших ділянках фронту, зокрема Курахівському, Вугледарському, Бердянському та Токмацькому, попри активні бої, лінія фронту не зазнала змін.

ЗСУ мають нову зброю для ударів по РФ, карта контрнаступу

Україна здійснила низку вдалих атак безпілотниками по глибокому тилу Росії, намагаючись тим самим розширити поле бою та завдати дошкульних ударів, які вплинуть і на перебіг війни, і на економіку країни-агресора. 18 січня СБУ здійснила першу спробу вдарити по об’єктах у Ленінградській області, втім без необхідного результату. Але вже через 3 дні наші безпілотники влучили в морський термінал за 150 км від Петербурга. Унаслідок цього нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл", через який експортується 20% російської нафти, на 2 дні повністю зупинив роботу. Навіть після того, як пожежу загасили, термінал не зможе повноцінно працювати ще близько місяця.

Важливим нюансом цієї атаки є те, що в ЗСУ з’явилися безпілотники, здатні летіти понад 1000 км та нести більше вибухівки, ніж їхні попередники. Відтак глибокий тил ерефії став вразливим, адже він не був раніше прикритий ППО, особливо з південного боку. Навіть попри те, що після удару в Петербурзі з’явилися системи ППО, їх не вистачить на всі військові та промислові стратегічні об’єкти на глибину в 1000 км. Отже, зс РФ будуть змушені переглянути та перерозподілити свої ресурси.

Тим часом дорогою до Петербурга наші безпілотники зуміли долетіти до Смоленська, де вразили авіаремонтний завод, на якому виробляють ракети Х-59 різних модифікацій. А також "бавовна" завітала на військовий завод "Щеглівський вал" у Тулі, який виробляє елементи ППО – ЗРК "Панцир-С1". Ще один безпілотник атакував Тамбовський пороховий завод. Хоч ця атака не призвела до масштабних руйнувань, однак ціль уже на мушці.

Кілька днів поспіль вирувала одна з найпотужніших від початку повномасштабної війни пожеж на нафтобазі в місті Клинці Брянської області. А таких беззахисних об’єктів, які є кровоносною системою російської армії і перебувають у зоні досяжності нових безпілотників, налічуються сотні.

Підсумки ракетного удару

Російські терористи завдали 5-го масованого ракетного удару впродовж місяця. Цього разу ракет було ще менше – 43, а цілями стали виключно цивільні об’єкти. ППО збила над Київщиною всі 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, а також 5 із 12 балістичних ракет "Іскандер", а також одну керовану Х-59. На жаль, інші 15 балістичних ракет Х-22, "іскандери", а також одна керована ракета Х-59 влучили у житлові масиви в Харкові та Павлограді. Останні масований обстріл продемонстрував, що ракетні ресурси Росії поступово вичерпуються, особливо це стосується крилатих ракет. Натомість відсутність належної ППО у східних областях все ще залишає рашистам можливість для терору балістичними ракетами.