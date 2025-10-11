Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 4-11 жовтня: росіяни міняють тактику, щоб встигнути захопити якомога більше до зими
Ексклюзив

Карта бойових дій за період 4-11 жовтня: росіяни міняють тактику, щоб встигнути захопити якомога більше до зими

Богдан Бачинський
11 жовтня, 2025 субота
08:15
карта бойових дій Карта бойових дій за 4-11 жовтня

На фронті минув один із найтяжчих тижнів у цьому році, під час якого відбулося понад 1430 боїв. Це другий рекордний за кількістю боєзіткнень тиждень. Новопавлівський напрямок, який перейменували в Олександрівський, почав стрімко наздоганяти Покровський за інтенсивністю боїв

Зміст

На Лиманському напрямку спостерігається певна стагнація, ймовірно, це затишшя перед бурею. А тим часом значно активізувалися Костянтинівський, Слов’янський і Вовчанський фронти. Як наслідок – ЗСУ знову повернулися до щоденної практики ліквідовувати понад тисячу росіян за добу. Згіршення погоди змусило зс РФ пересісти на бронетехніку, яку вони берегли все літо, але поки що це не дало їм результатів. Тільки Сили безпілотних систем 9 жовтня за добу знищили 8 танків і 37 бронемашин, а протягом наступної – ще 16. 

 

Карта бойових дій за 4-11 жовтня

Карта бойових дій за 4-11 жовтня, фото: Еспресо

Сіверськ у круговій обороні

Після того як путіністи зайняли все узбережжя Сіверського Дінця на північ від Сіверська, розпочали штурм Ямполя і Дронівки, вони перекинули свою увагу на південь від міста й атакували в районі Виїмки й Федорівки. Більшість Федорівки перейшла під контроль окупантів, які також просунулися на північ у районі Переїздного. На південь від Виїмки зс РФ пробилися на 3 км до села, а на північ від нього змогли створити чотирикілометровий коридор, через який хочуть оточити село і змусити Сили оборони покинути захисні позиції, вибудувані ще з 2023 року. Сам Сіверськ, який від початку війни залишився найбільш східним нашим укріпленням, здебільшого розташований на лівобережжі Бахмутки. І саме на ці райони зараз націлилися рашисти, підступаючи до нього із трьох сторін.

Тим часом, випереджаючи розвиток подій, Генштаб ЗСУ перейменував Сіверський напрямок у Слов’янський, розуміючи, що оборону міста потрібно готувати вже зараз.

 

Карта бойових дій за 4-11 жовтня

Карта бойових дій за 4-11 жовтня, фото: Еспресо

Костянтинівка – фронт усе ближче

Наш Генштаб нарешті перейменував Торецький фронт у Костянтинівський, адже бої вже давно тривають довкола цього міста. Східний фронт від Часового Яру й до околиць Торецька є доволі взаємозалежним. Прорив окупантів на одній ділянці може спричинити ланцюгову реакцію на інших. Росіяни цього тижня пробилися від Курдюмівки до Білої Гори, а також розширили сіру зону біля Олександро-Шультиного. І як наслідок – невдовзі змогли здійснити прорив каналу Сіверський Донець – Донбас ще в одному місці та зайти в лісовий масив на південь від Ступочок. Водночас у Ступочках Сили оборони тримають від прориву трасу Бахмут – Костянтинівка, а також південний фланг оборонців Часового Яру. Саме ця ділянка фронту протягом року була чи не найбільш стабільна, але каскад подій може вплинути на всю нашу оборону в цьому районі. 

З іншого флангу окупанти продовжують штурмувати в районі Русиного Яру, щоб вийти на оперативний простір, через який буде змога пробитися в напрямку на Дружківку й тим самим охопити Костянтинівку з трьох боків та перебити логістику. Втім цього тижня тут ЗСУ змогли втримати оборону непорушною. 

 

Карта бойових дій за 4-11 жовтня

Карта бойових дій за 4-11 жовтня, фото: Еспресо

Хто реалізує Добропільський гамбіт 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський знову особисто поїхав на Покровський фронт, адже ситуація тут вкрай напружена. Росіяни продовжують наступальні дії на Родинське й Білицьке. Південніше вони розвинули успіх і просунулися від Миролюбівки до Мирнограда. У Новоекономічному тривають щоденні штурмові дії, а Красний Лиман все більше переходить під контроль росіян. Ба більше, ті росіяни, які перебувають в оточенні, не здаються, а намагаються з нього вирватись, причому не на схід, а на захід – продовжуючи лінію наступу. Одні атакують Нове Шахове, а інші прагнуть повернути під свій контроль Кучерів Яр. Такі дії мають підстави, адже одночасно їм на підмогу ведуть штурмові дії Володимирівки, Шахового та Софіївки. Значна частина знищеної днями бронетехніки атакувала саме тут.

Разом з тим Сили оборони все ще утримують Заповідне і Маяк, відбивають наступ десантників на Володимирівку й одночасно просуваються до Новоторецького. Ми все ще можемо оточити і знищити не тільки тих окупантів, які прориваються на Добропілля, а й тих, які безоглядно атакують Родинське. Адже ці штурми тривають уже 2 місяці, а ресурси у ворога не нескінченні. 

 

Карта бойових дій за 4-11 жовтня

Карта бойових дій за 4-11 жовтня, фото: Еспресо

Річки як оборонний вал проти просування росіян на Запоріжжі та Дніпровщині

Уже понад 2 місяці, як російський наступ на Новопавлівському напрямку на Дніпровщину фактично захлинувся. Окупанти не дійшли до нашого укріпрайону на 7 км зі сходу та на 8 із півдня, де оборонною лінією стала річка Вовча. Хоча рашисти намагаються форсувати річку та заходити в села Дачне, Філія та Іванівка, але закріпитися тут вони так і не можуть. А з настанням дощів переходити річку буде ще складніше.

Дещо південніше росіяни не зуміли захопити Зелений Гай, Толстой і ліквідувати наш виступ у районі Комара, який вони оточили ще наприкінці липня. Намагання постійно рухатися вперед, а також брак людських ресурсів не дають змоги остаточно захопити наш плацдарм на лівобережжі Вовчої.

Саме тому з-під Покровська на Новопавлівський фронт зс РФ перекинули аж 4 мотострілецькі бригади, щоб врешті посунути тут фронт і витіснити ЗСУ із лівобережжя Вовчої.

Тим часом у кінці вересня й на початку жовтня Сили оборони здійснили першу потужну контратаку на Дніпровщині та зачистили села Соснівка, Хороше та Новоселівку, а також звільнили від окупантів Січневе. Однак пізніше ворог здійснив контрвипад, знову захопив частину Січневого й закріпився у балці що пролягає від Січневого до Новоселівки.

Карта бойових дій за 4-11 жовтня

Карта бойових дій за 4-11 жовтня, фото: Еспресо

Далі на південь путіністи врешті окупували Маліївку, Вороне і Тернове, а також під прикриттям туману зайшли в Олексіївку, але закріпитися там не можуть. Окрім того, ЗСУ змогли зупинити окупантів у Вербовому та тримати там оборону. Основний план ворога полягає в тому, щоб продовжити рух на захід у межиріччі Вовчої та Янчура й перерізати дуже важливу для нашої логістики трасу Покровське – Гуляйполе.

Якщо подивитися на фронт південніше, де Дніпропетровська область переходить у Запорізьку, то помітно, що на більшості ділянок ворог зупинився на лівому березі річки Янчур і намагається її форсувати. Зокрема така ситуація виникла в Полтавці та в Охотничому. А от у Малинівці росіяни ще 2022 року закріпилися на правобережжі, а цього тижня змогли просунутися в селі й майже повністю його окупувати. Наразі на лівобережжі Янчура на Запоріжжі під нашим контролем залишилася тільки Новогригорівка, за яку ведуться важкі бої.  

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих і перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.

Теги:
Статті
Новини
Запоріжжя
ЗСУ
Дніпропетровщина
Війна з Росією
Донеччина
Слов'янськ
Сіверський Донець
Костянтинівка
Добропілля
Харківщина
Військові новини
Покровськ
Вовчанськ
Торецьк
Читайте також:
Хав'єр Мілей
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
Іван Плачков
Автор Євген Козярін
8 жовтня, 2025 середа
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
Київ без світла, блекаут
Автор Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2025 субота
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 жовтня
09:29
Ексклюзив
Світовий порядок рухається до більш конфліктної реальності, - американський дипломат Карпентер
09:27
Оновлено
РФ запустила по Україні БПЛА в ніч на 11 жовтня: на Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, 3 поранені
09:19
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 54 з 78 ворожих безпілотників
09:13
Канада
Канаді варто допомогти Україні пришвидшити вступ до ЄС та НАТО, — канадський сенатор Кутчер
09:09
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.2
08:07
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулось 234 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
08:06
Огляд
Вторгнення до Берліну, зустріч напередодні Нюрнбергу та розкодування Гаррі Поттера – 5 книг з (не)звичайними сюжетами
08:00
OPINION
Про Третю світову. Вона вже йде
07:55
Аналітика
НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в сфері відновленн
Золотий лотерейний білет для топкорупціонерів: попри вимоги МВФ та ЄС Україна досі не скасувала скандальні правки Лозового
07:31
Огляд
Гетьман без держави, але з Конституцією: 353 роки від народження Пилипа Орлика
07:30
Партизани "Атеш" допомогли зірвати наступ російських військ під Вовчанськом
07:02
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
07:01
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 21 артсистему та 1060 військових
06:51
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон повторно призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції
00:56
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
00:42
Дональд Трамп
США запровадять додаткові 100% мита проти Китаю у відповідь на "масштабні експортні обмеження", - Трамп
2025, п'ятниця
10 жовтня
23:57
Оновлено
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: результати матчів 10 жовтня
23:41
Оновлено
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Україна перемогла Ісландію у матчі відбору ЧС-2026
23:15
Бундесвер
Німецькі військові не можуть збивати БПЛА на території країни через юридичні обмеження, запроваджені після Другої світової війни
23:07
прапор, Євросоюз
Сім країн ЄС збільшили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році, — Reuters
22:21
Володимир Зеленський
"Дякую за слова співчуття": Зеленський після масованого удару РФ поговорив із Мерцом і Стармером
21:24
Латвія
Посилення міграційних правил: Латвія наказала понад 800 росіянам покинути країну
21:21
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Ворог модернізував комплекси для запуску балістики: генерал Романенко про особливості нічної атаки 10 жовтня
21:15
Огляд
Марія Коріна Мачадо
Нобель миру за мужність: як Марія Коріна Мачадо стала символом боротьби у Венесуелі
20:51
Ексклюзив
Україна росія війна
Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер
20:46
Дональд Трамп
Трамп пригрозив відмовитись від зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Китай посилив правила експорту рідкісних металів
20:35
Дональд Трамп
"Дякую президенту Путіну!": Трамп відреагував на заяву диктатора щодо Нобелівської премії миру
20:00
OPINION
Російські активи в Європі. Як вони можуть працювати на Україну
19:59
Метт Вітакер
"Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість": посол США при НАТО Вітакер розкритикував європейський оборонпром
19:45
Ексклюзив
Зеленский путін
Чим Путін може відповісти на постачання Tomahawk Україні: у Defense Express спрогнозували можливу реакцію Кремля
19:37
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін мав би серйозно сприймати слова Зеленського про блекаут у Москві, - Чех
19:16
Ексклюзив
знищені окупанти
Кількість втрат росіян не може не відображатись на їхніх перспективах на полі бою, - офіцер НГУ Іллєнко
19:15
Володимир Зеленський
Зеленський підсумував міжнародну роботу за 9 місяців та визначив пріоритети до кінця року
19:04
Меланія Трамп заявила, що після "відкриття каналу комунікації" з Путіним, 8 українських дітей возз'єдналися з родинами
18:43
Віталій Кличко
"Ситуація складна. Давайте говорити правду": Кличко закликав киян зробити запаси води та їжі й зарядити пристрої
18:38
Путін в Кремлі
"Тупий сигнал від Росії світові, що політика агресії та терору триває", - МЗС про обстріл України 10 жовтня
18:05
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
18:03
OPINION
"Військовим тут не місце". Відповідь Віталію Кіму на заяву, що ветеранам не варто йти у політику
18:00
Ексклюзив
Tomahawk
Не маю великого оптимізму: американський дипломат Карпентер щодо надання ракет Tomahawk Україні
17:50
"Ситуація залишається складною": DeepState повідомив, що РФ завела десант у Володимирівку на Донеччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV