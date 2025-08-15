Карта бойових дій за період 9-15 серпня: росіяни пішли у глибокий прорив і хочуть оточити Костянтинівку

Хоча, ситуація на Куп’янському, Лиманському та Сіверському фронтах розвивається доволі драматично для нас, але за цей тиждень не відбулось жодних значних територіальних змін.

Сумщина – острівок стабільності

За останні тижні ситуація повністю стабілізувалася, а кількість боєзіткнень постійно падає. Якщо раніше тут їх було 20-30 в день, то зараз 7-15. На західному фланзі колишнього прориву кордону ЗСУ продовжують відтісняти окупантів у бік кордону. Зокрема, закріпились в селах Степне та Новокостянтинівка, в яких були раніше помічені росіяни, але які не переходили під їхній повний контроль. Також наші військові продовжують атакувати Костянтинівку та Олексіївку. Натомість зс РФ все ще намагаються просуватися з Володимирівки на Варачине та розширити зону контролю біля Юнаківки, але їм нічого не вдається і мабуть, вже не вийде. Адже ті війська, які вони раніше перекидали на Сумщину із Запорізького напрямку, тепер їдуть назад, щоб підсилити штурмові дії на Покровському, Новопавлівському та Гуляйпільському фронтах.

Карта бойових дій за 9-15 серпня, фото: Еспресо

Удар на Дружківку, в обхід Часового Яру

Поки Сили оборони стримують основний удар росіян у Часовому Яру, російська нечисть вже тривалий час намагається обійти місто із півдня через Ступочки, а також прорвати наші оборонні редути на півночі в районі Григорівки. Власне саме на півночі росіяни врешті зуміли пробити нашу оборону і відкинути ЗСУ далі на захід. Після цього за кілька днів ворог розширив зону свого контролю на 2 км у напрямку сіл Віролюбівка, Майське і Маркове. Загалом лінія фронту тут посунулася за захід на ширині в майже 9 км. Основною ціллю росіян тут є не тільки оточити Часів Яр, але й вийти на ближні підступи до Дружківки, щоб мати можливість спочатку вогнем, а потім безпосередньою присутністю перерізати логістику від Дружківки до Костянтинівки. Раніше за це, вони не зможуть успішно атакувати Костянтинівку, хоча й наближаються до того, щоб вийти на її околиці з півдня. На заваді реалізації прориву до окупантів до Дружківки стоять кілька сіл та 11 км полів по прямій, які раніше були підготовлені до оборони, а тому легкого прориву тут в путіністів не вийде.

Карта бойових дій за 9-15 серпня, фото: Еспресо

Загроза оточення ЗСУ в районі Торецька

Наразі Сили оборони утримують позиції не тільки на півночі Торецька, в Щербинівці, але й цілий плацдарм на південь від Клебан-Бицького водосховища. Саме цей плацдарм, разом із оборонцями Торецька, зс РФ намагаються оточити. Для цього вони прориваються до доріг, які ведуть з Костянтинівки. За останні дні окупанти захопили Олександро-Калинове і майже вийшли до дороги із західного боку водосховища, яку Сили оборони все ще намагаються утримувати. Разом із тим російська нечисть розширила зону контролю між Романівкою та Щербинівкою, просунувшись тут на 3 км. Однак найбільш небезпечним є прорив ворога біля Диліївки у напрямку Плещіївки, а також ще два прориви дещо південніше, які спрямовані на перерізання єдиної дороги, яка забезпечує постачання оборонцям Торецька. До повного блокування дороги росіянам залишилось пробити ще 2 км, але під вогневий контроль ця траса потрапить значно швидше, а це створить умови за яких ЗСУ будуть змушені залишати Торецьк та відходити на рубежі наближені до південних околиць Костянтинівки. Звісно за умови, що вдасться уникнути оточення, яке потім доведеться проривати у вкрай несприятливих умовах.

Карта бойових дій за 9-15 серпня, фото: Еспресо

Обвал фронту біля Добропілля й загроза оточення Костянтинівки

Між Добропіллям і Костянтинівкою, в районі Никанорівки росіянам вдалося за кілька днів прорватися на 17 км вперед та фактично обійти обидва великі міста. При цьому вони спробували зайняти низку сіл, зокрема вони зайняли Кучерів Яр і дійшли до Золотого Колодязя, а по дорозі позначали свою присутність в Панківці, Новому Шаховому, Вільному, Веселому і Грузькому. На ділянці між Золотим Колодязем та Нововодяним розташовані наші основні лінії захисту. Але через брак піхоти ця оборонна лінія була майже порожня й не змогла чинити опору, тож частково потрапила до рук окупантів. І це при тому, що росіяни наступали невеликими групами штурмовиків, які в ночі пронизувалися повз нашу переривчасту лінію оборону, а не пробивали її. Накопичивши значні сили вони почали діяти і захопили не тільки укріпрайони, але й спрямували вістря свого наступу на перерізання траси Добропілля-Краматорськ. У випадку, якщо росіянам вдасться закріпитися на зайнятих позиціях, то під загрозою оточення буде вже не тільки Покровськ і Мирноград, але й вся південна частина Краматорсько-Костянтинівської агломерації. Очевидно, що подальшими кроками зс РФ буде рух на Дружківку – на зустріч своїм військам, які рухаються з боку Часового Яру.

Карта бойових дій за 9-15 серпня, фото: Еспресо

Ситуація продемонструвала, що в ЗСУ є реальні організаційні проблеми, адже інакше такий прорив не відбувся б. Водночас наша реакція була доволі блискавичною, адже для виправлення проблеми сюди спрямували 1-ший корпус "Азов", який і раніше готувався зайняти ці позиції. Наразі ситуація динамічно розвивається. ЗСУ відбили частину Золотого Колодязя, а також намагаються перерізати виступ, відрізати росіян від постачання та знищити всіх, хто прорвався. Вже зараз відомо про понад 220 вбитих та поранених окупантів, є й полонені. А це більше, ніж очікувалось, що вказує на недостатній об’єктивний контроль цієї критичної ділянки фронту.

Карта бойових дій за 9-15 серпня, фото: Еспресо

Поки ЗСУ стабілізовують ситуацію, ворог зумів посунути лінію фронту на 1,5 км та окупувати Полтавку, як також лежить на шляху обходу Костянтинівки із заходу.

Наразі ж Генеральний штаб одразу повідомив, що ситуацію на цій ділянці вдалося стабілізувати. Прорив в районі Добропілля показав проблеми в нашій обороні, але також і здатність їх вирішувати. Дивно, що ми хвалимось успіхами на Сумщині, але не можемо вчасно забезпечити достатню кількість військ на критичній ділянці на Донеччині.

Порятунок Покровська

Контратака ЗСУ біля Добропілля у разі успіху може вирішити не тільки проблему прориву й охоплення Костянтинівки, але й частково подолати кризу на східному фланзі Покровська. Для цього потрібно з наскоку відкинути окупантів за річку Казенний Торець. Якщо ж цього не зробити, то росіяни й надалі продовжуватимуть повзучий наступ на Родинське, яке є ключем до оточення Покровська.

Цього тижня російська нечисть просунулася на північ від Родинського і повністю окупувала село Затишок та вийшла на околиці села Сухецьке. До перерізання траси Добропілля – Покровськ росіянам залишилось пробити ще 2,5 км нашої оборони. Тому на цій ділянці гостро потрібні рішучі контрдії для реальності стабілізації фронту та недопущення оточення Покровська.

Карта бойових дій за 9-15 серпня, фото: Еспресо

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих і перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.