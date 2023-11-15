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Карта бойових дій за період 8-14 листопада: події на Херсонщині можуть змінити хід контрнаступу

15 листопада, 2023 середа
13:01
карта бойових дій карта заставочна

Росіяни відновили наступ біля Бахмута та рвуться до Авдіївки, натомість ЗСУ продовжують на півдні контрнаступ, який завчасно "згорнули" ЗМІ

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині накрив "туман війни"

На лівобережжі Херсонщини відбуваються події, значення яких ніхто, крім Генштабу, не може оцінити повною мірою. Водночас є певні очевидні тенденції, які показують позитивну динаміку руху ЗСУ на цій ділянці фронту. Перша тенденція – це об’єднання двох окремих плацдармів, які зароджувалися біля антонівських мостів: залізничного й автомобільного. Зараз ця зона настільки розрослася, що може вийти за межі сіл Підстепне, Піщанівка та Пойма й загрожує ключовому перехрестю доріг, які з’єднують Олешки з Новою Каховкою та з Кримом.

Інший плацдарм, на північ від Херсона, також почав стрімко розширюватися. Сили оборони фактично встановили переважний контроль над селом Кринки, адже росіяни б’ють по ньому з артилерії. Окрім того, наші воїни продовжили рух на схід, перетнувши дорогу Олешки – Нова Каховка та зайшли в ліс, що веде до траси Т2206. Одночасно з цим вони продовжили бої за Козачі Лагері, що на південь від Кринків.

Третім плацдармом може стати територія на південь від Херсона й поблизу Голої Пристані. Днями тут відзначили активність ЗСУ в районі острова Білогрудого й однойменного села, яке давно перебуває під частковим контролем наших воїнів.

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Нарешті ще однією з ключових тенденцій стала втрата командуванням зс РФ контролю над управлінням своїми військами в цій зоні. Як тільки генерала Теплинського призначили командувати Кримсько-Дніпровським напрямком, то ЗСУ розпочали полювання на свого старого знайомого, який командував відходом зс РФ із правобережжя Херсонщини. Цього тижня генерал записав відео, щоб показати, що він живий, однак його перекривлене обличчя свідчить, що удари по штабах у Скадовську, Генічеську й Чаплинці не оминули його стороною.

Врешті офіційні російські медіа повідомили, що зс РФ планують відступати від узбережжя Дніпра "на більш вигідні" позиції. Потім це повідомлення стерли. З одного боку, ознак реального відводу військ немає, а з іншого, такі повідомлення просто так не з’являються. Херсонщина ще більше покривається "туманом війни"…

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Контрнаступ продовжується на Токмацькому напрямку

Минуло 5 місяців відтоді, як на Запоріжжі розпочався контрнаступ, і частина ЗМІ вже встигли оголосити про його завершення та перехід до позиційної війни. Втім бойові дії в районі вклинення ЗСУ біля села Роботине не збавляли темпу цього тижня. Сили оборони вели наступальні дії на всіх трьох напрямках від села та мали успіхи. На захід від Роботиного ворог був змушений відступити на 1 км, а наші воїни зайшли у дві лісопосадки та зайняли тактичні висоти в цьому районі.

На північний захід від Вербового ЗСУ просунулися на двох ділянках. Перший вектор наступу був спрямований на обхід села Новопокровка, де наші воїни підійшли до села із заходу та південного заходу. А другий – на просування до північних околиць Вербового. На цій ділянці Сили оборони взяли важливу височину 140 м і відкинули окупантів далі на схід.

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Нарешті на південь від Роботиного ЗСУ знову відкинули окупантів і вкотре підійшли до ключової височину 166 м, за яку наразі точиться бій.

Рашисти натомість зробили спробу контратакувати на північ від села Копані, де відтиснули Сили оборони на сотню метрів.

На Бердянському напрямку, де, здавалося, контрнаступ завмер до весни, ЗСУ розпочали атакувати на південь від Урожайного. Тут вони здобули незначний тактичний успіх, а також задвохсотили командира 810-ї бригади морпіхів.

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Мапа активних бойових дій в Авдіївці

800 або понад тисяча ліквідованих окупантів щодня – це наслідок щоденних масованих штурмів загарбників на Авдіївку, яку вони мають завдання взяти за будь-яку ціну. Бажано ще цього року. На це також вказує другий за короткий час візит Путіна в штаб зс РФ у Ростові-на-Дону. За тиждень їм вдалося розширити зону свого контролю між Красногорівкою та Новокалиновим, а також наблизитися впритул до Степового. Інші штурми окупантів по всьому периметру міста Сили оборони зуміли стримати, а також відбити окупантів на кількасот метрів у напрямку Пісків.

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Новини з фронту біля Бахмуту за тиждень

Ситуація на південь від Бахмута застигла в позиційних боях, сконцентрованих на відбитті наступу росіян на Кліщіївку та спробі вибити окупантів із Курдюмівки й Озарянівки. Рашисти вже третій тиждень поспіль є надмірно активними на північному фланзі. За цей тиждень вони зуміли окупувати декілька квадратних кілометрів на південь від Ягідного. Продовжуються бої в околицях Хромового.  

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Карта війни: удари по РФ

Україна не має можливості рівноцінно відповідати на терористичні атаки Росії на наші міста та цивільну інфраструктуру. Тому зосереджує свої удари на військовій інфраструктурі ворога, підриваючи його воєнний потенціал. Днями наші дрони двічі завітали до заводу в Коломні, де складають ракети "Калібр" та "Іскандер", на хімічний завод в Сільці, який створює вибухівку на Брянщині, а також на пороховий завод у місті Котовськ, що в Тамбовський області. Наразі заводам не нанесено критичної шкоди, але також розуміємо, що це була пристрілка. 

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