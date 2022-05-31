Картки ПриватБанку та інших банків відтепер можна поповнити на касах супермаркетів

Про новий сервіс "Поповення на касі" повідомив ПриватБанк.

ПриватБанк запустив послугу поповнення карток готівкою на касах торгових точок мережі "Сім23" у Львові, Тернополі, Луцьку, Франківську, Рівному та інших містах Заходу країни, але обіцяє запустити його невдовзі в інших торговельних мережах.

Сума поповнення через касу магазину може варіюватися від 20 грн до 4999 грн. Комісія за таку послугу – 0,5% від суми поповнення. Щоб скористатися сервісом, потрібно зробити покупку.

"Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка", – пояснює банк.

ПриватБанк дозволив клієнтам знімати готівку на касах магазинів та АЗС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb