Картки ПриватБанку та інших банків відтепер можна поповнити на касах супермаркетів
ПриватБанк на Заході України запустив сервіс поповнення карток готівкою на касах торгових точок на суму до 4999 грн, комісія - 0,5% суми поповнення
Про новий сервіс "Поповення на касі" повідомив ПриватБанк.
ПриватБанк запустив послугу поповнення карток готівкою на касах торгових точок мережі "Сім23" у Львові, Тернополі, Луцьку, Франківську, Рівному та інших містах Заходу країни, але обіцяє запустити його невдовзі в інших торговельних мережах.
Сума поповнення через касу магазину може варіюватися від 20 грн до 4999 грн. Комісія за таку послугу – 0,5% від суми поповнення. Щоб скористатися сервісом, потрібно зробити покупку.
"Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка", – пояснює банк.
- ПриватБанк дозволив клієнтам знімати готівку на касах магазинів та АЗС.
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