Катарський клуб висунув "Барселоні" ультиматум через тренера Хаві

Про це повідомляє AS.

"Аль-Садд" обурений поведінкою "Барселони", яка хоче призначити Хаві головним тренером замість звільненого минулого тижня нідерландця Рональда Кумана. Катарцям не подобається, що каталонці ведуть переговори безпосередньо з іспанським фахівцем, а до клубу досі не надійшла офіційна пропозиція про трансфер від президента "Барселони" Жоана Лапорти.

Крім цього, "Аль-Садд" вимагає сплатити за Хаві компенсацію у 1 млн євро, яка прописана у його контракті.

Після відставки Рональда Кумана виконувачем обов'язки головного тренера "Барселони" є Серхі Бархуан з молодіжної команди. Під його керівництвом іспанський клуб 2 листопада у Києві здобув перемогу над "Динамо" у Лізі чемпіонів - 1:0.

Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.

Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.

Пізніше з'ясувалося, що "Барселоні" доведеться заплатити "Аль-Садду" 1 млн євро за дострокове розірвання контракту з Хаві.

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