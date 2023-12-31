Катер з російськими туристами врізався у скелі в Таїланді: є жертви

Про це інформує державна агенція ТАСС та телеграмканал Shot.

"Одна росіянка загинула і ще шість громадян Росії зазнали травм різного ступеня тяжкості через зіткнення туристичного катера зі скелями в районі острова Майтон у Таїланді", - цитує ТАСС генерального консула Росії в Пхукеті Володимира Соснова.

Постраждалих доправлено до лікарень Пхукету "Вачіра" та "Бангкок".

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Загиблою є 5-річна дівчинка.

"За нашими даними, на катері серед туристів була багатодітна сім'я - батьки та троє дітей. Внаслідок зіткнення мати, батько та 2 дітей постраждали, 5-річна дівчинка загинула. Після того, що сталося, їх доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості: у жінки кілька переломів, внутрішня кровотеча та забиття внутрішніх органів, у її чоловіка пошкодження легені, у 14-річної дитини - подряпини та забиття, у 3-річного малюка - черепно-мозкова травма , він не розмовляє і дуже наляканий. З сім'єю був супроводжуючий, він також постраждав, його госпіталізували у стані середньої тяжкості", - інформує своєю чергою Shot.

Як зазначається, туристи поверталися сьогодні вдень після екскурсії на острів Пхі-Пхі на катері, який врізався в скелі біля берега.