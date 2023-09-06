У Тихому океані акули атакували катамаран із росіянами

Перша атака акул сталася 4 вересня, повідомляють мандрівники.

Росіян було атаковано акулами куки-каттерами (також відомі як бразильські акули, що світяться, це невеликі акули розміром 42-56 см в довжину). Було пошкоджено задній лівий балон катамарана. Внаслідок цього він повністю занурився під воду. В аварійному стані мандрівники продовжували подорож іще близько доби.

5 вересня о 23:00 на судно знову напали акули й прокусили правий балон. Катамаран втратив рівновагу і почав тонути. Екіпаж подав сигнал SOS. Рятувальна служба Австралії скерувала до мандрівників суховантажне судно Dugong Ace, що прямувало до Шанхаю. Чоловіків підібрали, однак завантажити на борт їхній катамаран змоги не було, тому його залишили в океані.

Агенція РБК уточнює, що експедиція росіян розпочалася у 2021 році. За цей час вони відвідали 15 країн.