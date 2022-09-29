Катував людей і схиляв до співпраці з ворогом: ексміліціонеру з Маріуполя повідомили про підозру в держзраді
Прокуратура повідомила про держзраду експравоохоронцю з Маріуполя, який взяв на себе роль "коменданта" на Херсонщині, катував людей і схиляв їх до співпраці з окупантами
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, колаборант звільнився з правоохоронних органів Маріуполя ще у 2014 році, після чого добровільно вступив на службу до збройних сил РФ.
Офіс повідомляє, що після повномасштабного вторгнення він обійняв посаду заступника так званого коменданта - начальника гарнізону окупаційних військ, який дислокувався на території селища Лазурне, що на Херсонщині. До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.
"Комендант" схиляв працівників українських держорганів до співпраці з окупантами, катував та залякував людей, незаконно захоплював нерухомість.
Повідомляється, що на початку квітня підозрюваний разом з військовими РФ затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району та місцевого підприємця. Чоловіків утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту. Від них вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів, місцевих мешканців, які можуть співпрацювати й надавати інформацію співробітникам СБУ.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру, здійснюється досудове розслідування.
- 29 вересня Служба безпеки України викрила трьох агентів, які готували провокації в Одесі до дня народження Путіна 7 жовтня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.73
Купівля 40.73Продаж 41.69
-
EUR
Купівля 39.1Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе