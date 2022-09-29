Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, колаборант звільнився з правоохоронних органів Маріуполя ще у 2014 році, після чого добровільно вступив на службу до збройних сил РФ.

Офіс повідомляє, що після повномасштабного вторгнення він обійняв посаду заступника так званого коменданта - начальника гарнізону окупаційних військ, який дислокувався на території селища Лазурне, що на Херсонщині. До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

"Комендант" схиляв працівників українських держорганів до співпраці з окупантами, катував та залякував людей, незаконно захоплював нерухомість.

Повідомляється, що на початку квітня підозрюваний разом з військовими РФ затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району та місцевого підприємця. Чоловіків утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту. Від них вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів, місцевих мешканців, які можуть співпрацювати й надавати інформацію співробітникам СБУ.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру, здійснюється досудове розслідування.

29 вересня Служба безпеки України викрила трьох агентів, які готували провокації в Одесі до дня народження Путіна 7 жовтня.

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