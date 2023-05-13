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Катував мешканців Балаклії: СБУ оголосила про підозру колишньому окупаційному "коменданту" міста

13 травня, 2023 субота
12:37
Кримінал СБУ оголосила про підозру колишньому окупаційному "коменданту" міста

Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому окупаційному "коменданту" Балаклії, який катував мешканців міста

Про це повідомили в telegram-каналі СБУ.

"У результаті слідчих дій встановлено особу ще одного загарбника, причетного до масових репресій проти мирних жителів під час окупації частини Харківщини", - йдеться у дописі.

Стало відомо, що фігурантом є військовий комендант Калінінградського гарнізону ЗС РФ із позивним Граніт, який на початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

У березні минулого року він приїхав до захопленої на той час Балаклії, де займався координацією спільних дій російських військових та бойовиків "Л/ДНР" у поширенні кремлівського режиму в місті.

Згодом його призначили там "комендантом". На цій "посаді" окупант організовував незаконні затримання місцевих жителів.

За наказом Граніта українців звозили до створеної агресором катівні, яку облаштували у захопленій будівлі райвідділу поліції. Там людей піддавали жорстоким тортурам, а також тривалий час тримали без їжі та води. Деякі з потерпілих й досі вважаються зниклими безвісти.

СБУ також повідомляє, що Граніт особисто допитував незаконно ув’язнених, застосовуючи до них психологічне та фізичне насильство, погрожував вбивством, а також примусовою депортацією їхніх родичів до РФ.

Під час звільнення міста окупаційний "комендант" втік до РФ, де переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

  • Раніше Служба безпеки затримала ще двох поплічників ворога під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області.
  • 12 травня повідомлялося, що за матеріалами СБУ районний суд м. Кропивницький вперше в Україні виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іоасафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала СБУ.
СБУ
Війна з Росією
Балаклія
Харківщина
"ДНР".
"ЛНР
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