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В Україні вперше винесли вирок священнику УПЦ МП: митрополит Іоасаф визнав свою вину

12 травня, 2023 п'ятниця
14:19
Кримінал митрополит Іоасаф визнав свою вину

За матеріалами СБУ районний суд м. Кропивницький вперше в Україні виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іоасафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала СБУ

Про це повідомили у п'ятницю, 12 травня, в telegram-каналі СБУ.

"Таким чином, суд і самі фігуранти повністю підтвердили доказову базу, зібрану співробітниками СБУ.  Їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться у дописі.

Зазначається, що враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік обіймати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.

У СБУ нагадали, що фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та "роздували" міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь РФ.

За даними розслідування, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти України.

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Додається, що для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим.

Вказівки з Росії надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ. До злочинної діяльності єпископ залучив секретаря єпархії.

"За їх дорученням у церквах релігійної громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим", - зазначає СБУ.

Також у дописі додається, що під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами".

Довідка

Видання Слідство інфо зазначає, що митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф, у жовтні 2017-го їздив до Москви на засідання Синоду Російської православної церкви. Потім учасники цього Синоду направили вітального листа до президента РФ Володимира Путіна, у якому подякували йому за "підтримку ідеалів справедливості, миру і єднання між країнами і народами".

Відомо, що пізніше митрополит Іоасаф заявив, що особисто не підписував вітального листа Путіну. Водночас учасники АТО та активісти Кропивницького влаштували кілька акцій протесту під місцевим кафедральним собором, засуджуючи дії Іоасафа та його візит до Москви.

  • 1 квітня стало відомо, що СБУ зібрала доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.
  • 26 квітня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства митрополита Чернівецького та Буковинського Мелетія (Валентина Єгоренко).
Суспільство
Україна
УПЦ МП
СБУ
Війна з Росією
колаборанти
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