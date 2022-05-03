Казахстан не планує відправляти війська до України в рамках ОДКБ

Про це заявив заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов, передає ZN.ua.

Він зазначив, що введення миротворчих військ можливе при наявності рішення Ради безпеки ООН.

"На підставі цієї резолюції президент виходить із пропозицією перед парламентом. І лише після схвалення парламентом застосування Збройних сил можливе. Але наразі це питання навіть не розглядається", - зазначив Камалетдінов.