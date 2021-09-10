Казав мені, що залишиться, - зірковий новачок "Барселони" зізнався, як відреагував на трансфер Мессі

Про це повідомляє AS.



За словами Агуеро, його не турбували фінансові умови контракту, коли він підписав угоду з "Барселоною".



"Коли я приходив у "Барселону", то у мене не було проблем з фінансовою стороною контракту. Я розумів, що вже не буду отримувати стільки, скільки у "Манчестер Сіті". Я просто сказав агенту влаштувати можливість переходу. Спілкувався з Мессі, і він сказав, що продовжить контракт. Я був шокований, коли дізнався, що Мессі йде. Ясно, що у клубу є фінансові проблеми, і після Мессі пішов і Грізманн", - сказав Агуеро.

На початку серпня Агуеро травмував гомілку. Через пошкодження аргентинець пропустить близько 10 тижнів. Форвард безкоштовно перейшов в іспанський клуб цього літа. Раніше захищав кольори "Ман Сіті".



У минулому сезоні аргентинець зіграв за "Ман Сіті" 20 матчів та забив 6 голів.



У складі "Манчестер Сіті" Агуеро п'ять разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів брав Кубок ліги, тричі перемагав у Суперкубку країни, а також здобув Кубок Англії. Виходив у фінал Ліги чемпіонів



Серхіо Агуеро є найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" за всю історію клубу - в 390 матчах він забив 260 голів

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb