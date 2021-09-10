Казав мені, що залишиться, - зірковий новачок "Барселони" зізнався, як відреагував на трансфер Мессі
Новачок "Барселони" Серхіо Агуеро зізнався, що був здивований тим, що іспанський клуб не зможе втримати Ліонеля Мессі
Про це повідомляє AS.
За словами Агуеро, його не турбували фінансові умови контракту, коли він підписав угоду з "Барселоною".
"Коли я приходив у "Барселону", то у мене не було проблем з фінансовою стороною контракту. Я розумів, що вже не буду отримувати стільки, скільки у "Манчестер Сіті". Я просто сказав агенту влаштувати можливість переходу. Спілкувався з Мессі, і він сказав, що продовжить контракт. Я був шокований, коли дізнався, що Мессі йде. Ясно, що у клубу є фінансові проблеми, і після Мессі пішов і Грізманн", - сказав Агуеро.
На початку серпня Агуеро травмував гомілку. Через пошкодження аргентинець пропустить близько 10 тижнів. Форвард безкоштовно перейшов в іспанський клуб цього літа. Раніше захищав кольори "Ман Сіті".
У минулому сезоні аргентинець зіграв за "Ман Сіті" 20 матчів та забив 6 голів.
У складі "Манчестер Сіті" Агуеро п'ять разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів брав Кубок ліги, тричі перемагав у Суперкубку країни, а також здобув Кубок Англії. Виходив у фінал Ліги чемпіонів
Серхіо Агуеро є найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" за всю історію клубу - в 390 матчах він забив 260 голів
- Нагадаємо, 31 травня аргентинський форвард "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро перейшов до "Барселони".
- 9 серпня стало відомо, що Агуеро не зіграє за іспанську "Барселону" в найближчі 10 тижнів.
- Нагадаємо, 10 серпня ПСЖ оголосив про трансфер Ліонеля Мессі.
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