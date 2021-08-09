Новий форвард "Барселони", який має замінити Мессі, травмувався на 10 тижнів
Аргентинський форвард Серхіо Агуеро не зіграє за іспанську "Барселону" в найближчі 10 тижнів
Про це повідомляє Diario Sport.
Новий нападник "Барселони" Серхіо Агуеро травмував гомілку. Через пошкодження аргентинець пропустить близько 10 тижнів. Форвард безкоштовно перейшов в іспанський клуб цього літа. Раніше захищав кольори "Ман Сіті".
У минулому сезоні аргентинець зіграв за "Ман Сіті" 20 матчів та забив 6 голів.
У складі "Манчестер Сіті" Агуеро п'ять разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів брав Кубок ліги, тричі перемагав у Суперкубку країни, а також здобув Кубок Англії. Виходив у фінал Ліги чемпіонів
Серхіо Агуеро є найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" за всю історію клубу - в 390 матчах він забив 260 голів
- Нагадаємо, 31 травня аргентинський форвард "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро перейшов до "Барселони".
- 5 серпня стало відомо, що Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з "Барселоною".
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