Новий форвард "Барселони", який має замінити Мессі, травмувався на 10 тижнів

Про це повідомляє Diario Sport.



Новий нападник "Барселони" Серхіо Агуеро травмував гомілку. Через пошкодження аргентинець пропустить близько 10 тижнів. Форвард безкоштовно перейшов в іспанський клуб цього літа. Раніше захищав кольори "Ман Сіті".



У минулому сезоні аргентинець зіграв за "Ман Сіті" 20 матчів та забив 6 голів.



У складі "Манчестер Сіті" Агуеро п'ять разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів брав Кубок ліги, тричі перемагав у Суперкубку країни, а також здобув Кубок Англії. Виходив у фінал Ліги чемпіонів



Серхіо Агуеро є найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" за всю історію клубу - в 390 матчах він забив 260 голів

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb