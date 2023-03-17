Після закінчення футбольної кар’єри в середині 90-х, Лінекер пішов працювати на Бі-Бі-Сі (BBC). На сьогодні він один із найбільш популярних і, відповідно, найбільш високооплачуваних ведучих у цій державній медіакорпорації із зарплатою 1 350 000 фунтів на рік. Кілька днів тому з ним трапилася халепа. У своєму приватному твіттері, який нараховує 8,8 млн підписників, він порівняв план уряду щодо обмеження незаконної міграції з діями нацистів.

І тут вибухнув скандал. Для тих, хто не знає, BBC стоїть біля джерел професійних стандартів сучасної журналістики й дуже трепетно ставиться до будь-яких спроб їх порушення. На їх думку, Лінекер "на чолі якого написано BBC", порушив принцип неупередженості, й вони відсторонили зірку (тепер уже телезірку) від етеру. Лінекер відповів, що корпорація платить йому за футбольну аналітику, а що він пише про політику уряду у своєму приватному акаунті є його особистою справою. BBC спробувала замінити Лінекера, але колеги (Алан Ширер, Джермейн Дефо та ін.) відмовилися вийти замість нього в етер. Громадськість підтримує медійну зірку, на стадіоні в Лестері йому влаштували овацію. Коротше, всі люблять Гарі Лінекера, як і було сказано вище.

Читайте також: Ми не віримо нікому. Якщо, звісно, вони не кажуть те, що нам подобається

Я також люблю Лінекера, але не можу втриматися від кількох зауважень.

Перше. Головною особливістю нинішнього часу є та, що до свободи слова додалася ще й свобода поширення висловлювання. Кожна людина повинна думати, що вона говорить – це аксіома. Якщо вона публікує щось у соціальних мережах, то має бути обережнішою устократ, адже її публікація може бути прочитана ким завгодно і призвести до яких завгодно наслідків, навіть непоправних. Якщо ж у людини, як у Лінекера, є мільйони підписників у соціальних мережах, то її акаунт уже мало чим відрізняється від ЗМІ. І тоді виходить, що в цьому випадку ми маємо справу з дискусією двох ЗМІ про стандарти подання інформації. ЗМІ "BBC", яка першою стала працювати на засадах публічного мовлення, виступає за об’єктивність подання інформації, а ЗМІ "Лінекер" заперечує; "Я художник, я так бачу!".

Мене завжди вражає, як легко люди беруться судити про те, в чому вони не розуміються, і як легко пересічні громадяни довіряють судженням неспеціалістів, якщо ті належать до кола т. зв. медійних персон. В суспільній свідомості вкоренився стереотип, буцімто людина, котра досягла вагомих успіхів у якійсь галузі, компетентна і в усіх інших сферах

Друге. Мене завжди вражає, як легко люди беруться судити про те, в чому вони не розуміються, і як легко пересічні громадяни довіряють судженням неспеціалістів, якщо ті належать до кола т. зв. медійних персон. В суспільній свідомості вкоренився стереотип, буцімто людина, котра досягла вагомих успіхів у якійсь галузі, компетентна і в усіх інших сферах. І хоча численні факти переконують, що це лише поширена помилка – є безліч фактів, які демонструють, що особи, котрі блискуче роблять одну справу, виявляються безпомічними в інших. А проте, цей стереотип щосили експлуатується політиками й бізнес-рекламою. Досить згадати, скільки популярних артистів, спортсменів, журналістів та ін. наймають у свої лави політичні партії напередодні виборів.

Читайте також: Про репутацію чиновників та журналістів

Є безліч фактів, які демонструють, що особи, котрі блискуче роблять одну справу, виявляються безпомічними в інших. А проте, цей стереотип щосили експлуатується політиками й бізнес-рекламою. Досить згадати, скільки популярних артистів, спортсменів, журналістів та ін. наймають у свої лави політичні партії напередодні виборів

Життєвий і професійний досвід пана Лінекера не дає підстав судити, що він розбирається в міграційній політиці, але він відважно висловлюється з цього приводу, заходячи відразу з козирів: ви поводите себе, як нацисти! Я не думаю, що Гарі Лінекер збирався отримати якийсь профіт зі свого висловлювання, але сам факт, що всі одностайно підтримали зірку, не розбираючись у суті його висловлювання, дуже показовий.

Спеціально для Еспресо.

Про автора. Ігор Танчин, політолог, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.