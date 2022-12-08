Кекси на кефірі. Рецепт
У яблунево-грушевий сезон до кексу не гріх додати дрібно пошматовані яблука чи груші. Попередньо трішки підігріваємо їх на сковорідці, а потім легенько змащуємо медом. В сезони ягід – додаємо ягоди. А ще є горіхи, родзинки, чорнослив тощо. Шукайте свій смак кексу. А основу приготування – подаємо нижче
Інгредієнти на шість порцій:
Три курячі яйця
Склянка кефіру
Склянка цукру
100 г вершкового масла
Дві склянки пшеничного борошна
Дві чайні ложки розпушувача
Одна столова ложка ваніліну
Рецепт приготування кексу на кефірі:
- Збиваємо яйця, цукор і ванілін
- Вливаємо кефір до розтопленого вершкового масла й перемішуємо
- Засипаємо розпушувач до борошна
- З всіх цих інгредієнтів замішуємо рідке тісто
- Всю цю масу викладаємо в змащену маслом форму
- Розрівнюємо
- Складаємо в духовку, нагріту до середньої температури
- Випікаємо приблизно п’ятдесят хвилин (не понад годину)
- Перевіряємо готовність легким проколом зубочистки
- Звільняємо наш кекс від форми
- Посипати цукровою пудрою
- Несемо до столу
Смачного частування!
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