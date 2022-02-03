Керівник ОП Єрмак захворів на коронавірус

Про це він написав у Facebook.



"Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись. Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги", - написав він.



Нагадаємо, вперше Єрмак захворів на коронавірус 9 листопада 2020, а вилікувався 23 листопада 2020.