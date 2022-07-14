Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.

Двом високопосадовцям категорії "А" Держпродспоживслужби та чотирьом іншим фігурантам повідомлено про підозру за привласнення, розтрату майна та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Зокрема в.о. голови, заступнику, директору фінансового департаменту, керівнику сектору державних закупівель Держпродспоживслужби також в.о. директора одного з державних підприємств і керівнику приватної компанії.

"Вищезазначені посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах. Через цю структуру чиновники планувати освоїти бюджетні кошти, які уряд виділив на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році. За попередніми даними, мова йде про 680 млн грн", - йдеться в повідмоленні.

Зловмисники розрахували, що для старту такого підприємства необхідно 2,5 млн грн. Для цього від Держпродспоживслужби оголосили тендер на закупівлю послуг з розробки бази даних електронного державного реєстру кормових добавок. На це виділили 2,6 млн грн із державного бюджету.

"Тендер виграла афілійована з держустановою фірма. І це при тому, що у порівнянні з іншими учасниками тендерної процедури, дана фірма запропоновала найвищу ціну.

Кіберфахівці СБУ задокументували, що переможець "надав" Держпродспоживслужбі "готовий реєстр" уже через добу після укладання договору. За це з державного бюджету фірма отримала 2 313 000 грн", - додали в СБУ.

Перевірка показала, що нині у Держпродспоживслужби немає бази даних електронного реєстру, а укладання договору завдало державі збитків у розмірі 2 313 000 грн.