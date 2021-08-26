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"Керівництво РФ в розпачі": Чубаров про заяву Лаврова щодо саміту Кримської платформи

26 серпня, 2021 четвер
19:00
Суспільство Рефат Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова щодо того, що саміт Кримської платформи є "несправжньою" політикою, заявивши, що це є проявом розпачу російського керівництва

Про це він заявив у коментарі Укрінформу.

"Що стосується висловлювань пана Лаврова, то російське керівництво взагалі в розпачі, оскільки завдяки Кримській платформі, незважаючи на дуже різноманітні події, які відбуваються у світі, в тому числі афганські, питання деокупації Криму знову піднялося на перші рядки порядку денного", - наголосив Чубаров.

За його словами, це, звісно, дуже не подобається Росії, яка бачить, що їхня тактика, розрахована на те, що з часом світ почне звикати, а потім "по-одному десь потихеньку" визнавати де-факто і своїми діями спробу анексії Криму, не виправдалася.

"Навпаки, у світі дуже чітко іде лінія на невизнання і тепер уже на пошук і здійснення дій, які змусили б Росію повернутися в межі міжнародного права. Лавров та інші відчувають, що до цього дійде, а коли дійде, то вони мають пересісти на лаву підсудних", - сказав Чубаров.

На запитання, до яких дій може вдатися Росія, щоб помститися за Кримську платформу Україні та іншим країнам, голова Меджлісу кримськотатарського народу зауважив, що не думає, що Кремль може помститися Україні більше, ніж вони роблять це зараз.

"Росія воює проти України, вони розв’язали війну і вбивають наших людей, кидають громадян України, які живуть в окупованому Криму, за грати, системно переслідують корінний народ Криму, витісняючи його за межі півострова. А щодо інших учасників саміту Росія буде знаходити різні моменти для того, щоб десь вдарити", - додав він.

Чубаров зазначив, що росіяни взагалі здатні до політики помсти ще з часів Радянського Союзу, але Росія не зможе помститися потужним країнам Європи або США, вони будуть мститися тим, хто від них залежить.

"Це будуть якісь економічні чи інші удари, але це не переходитиме у якісь катастрофічні розміри, бо Росія, як би вона там не намагалася це приховувати, не може існувати сама у тотальній ізоляції, бо вона дуже відстала, особливо у сфері новітніх технологій, і залежить від цивілізованого світу", - повідомив він.

 

  • Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 серпня підписав указ про відзначення Дня української державності.
  • Згодом, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав саміт Кримської платформи, що пройшов у Києві 23 серпня за участі 46 різних держав та міжнародних організацій, "несправжнім заходом". Також він дорікнув щодо "приватизації" Україною Дня хрещення Русі.
  • Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про "приватизацію" Україною Дня хрещення Русі та зазначив, що це росіяни намагаються приватизувати чуже.

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Росія
Крим
скандал
Сергій Лавров
Рефат Чубаров
війна з Росією
Крим - це Україна
Кримська платформа
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