Керівництво Росії навмисно наркотизує своїх військових для того, аби вільно управляти ними, – доктор медичних наук

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Наші наркологи, військові психологи та безпосередньо люди, які перебували під російською окупацією свідчать про те, що поведінкові реакції цих кацапо-військових є симптомами вживання психотропних речовин та наркотиків", – наголосив Івасюк.



Він додав, що звірства, які російські військові чинили навколо Києва, в Маріуполі, неможливо наважитись робити без впливу побічних препаратів.



"Навіть якщо людина кацапо-бурято-кадирівець, навряд чи вона наважиться на такі звірства, якщо не є під впливом наркотичних речовин. Я переконаний, що керівництво збройних сил навмисно наркотизує популяцію цих орків, передовсім для того, аби легко управляти ними", - додав Івасюк.



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