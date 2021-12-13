Кешбері Україна: Як швидко оформити кредит онлайн без відмови

Одні позичальники не влаштовують банківські установи через низьку якість кредитної історії, другі не мають застави чи поручителів, треті надто молоді чи надто старі. Крім того, з точки зору кредитних фахівців, користувач повинен обов'язково мати офіційне працевлаштування та довідку, що підтверджує розмір щомісячного грошового доходу. Альтернативним джерелом миттєвих споживчих позик є мікрофінансові компанії України. Як оформити кредит онлайн без відмови та які документи для цього знадобляться?



Що таке безвідмовний мікрокредит?

Миттєвий споживчий мікрокредит – це фінансова позика на невелику суму, яку МФО надає на короткий час найширшому колу користувачів з мінімальним набором вимог. Він відрізняється від банківських продуктів такими параметрами:

обмеженим кредитним лімітом – мікрофінансові організації видають онлайн гроші на картку без відмов у сумі до п'ятнадцяти або двадцяти тисяч, кредитування нових клієнтів здійснюється у розмірі до п'яти тисяч грн;

мінімальними критеріями відбору клієнтів – для того, щоб взяти онлайн позику без відмови у Кешбері потрібен лише паспорт та податковий код (ІПН), без довідки про суму доходів та інших документів;

цілодобовою роботою - позичальникам не потрібно чекати відкриття відділень або офісів у робочі дні, взяти гроші в борг на особистий рахунок можна вночі, у свята та вихідні;

максимально швидкою процедурою оформлення - отримати на особистий рахунок кредит онлайн на картку без відмови терміново можна за 5-10 хвилин в онлайн-режимі, не встаючи з крісла, по дорозі на роботу або в кафе;

погасити свою заборгованість перед компанією можна різними способами, сплативши карткою або внеся готівку на рахунок компанії;

можливість продовжити термін погашення боргу без штрафу – якщо грошей виплатити основне тіло кредиту не вистачає, то термінову позику можна пролонгувати, сплативши як єдину умову лише нараховані відсотки.

Отримати позику терміново без відмов та перевірок в Україні може будь-який громадянин України віком від вісімнадцяти років, у якого є ІПН, внутрішній паспорт, банківська картка (активний статус та позитивний баланс), телефон та електронна пошта. Верхнім віковим обмеженням є позначка у шістдесят п'ять років, тому взяти кредит онлайн без відмови всім можна навіть студентам, пенсіонерам, безробітним та особам, які працюють без офіційного статусу.

Для оформлення позичальнику потрібно виконати кілька простих дій:

зареєструвати персональний кабінет на сайті Кешбері – в ньому можна дізнаватися про актуальний статус своєї заборгованості, виплачувати борг банківською картою, отримувати новини про діючі акції та знижки;

заповнити анкету – в онлайн-форму вноситься особиста та контактна інформація, а також реквізити банківської картки та ІПН. Ми рекомендуємо заповнювати не лише обов'язкові, а й додаткові поля – це мінімізує можливість виникнення проблем під час перевірки;

"підв'язати" до онлайн-профілю свою банківську картку;

дочекатися повідомлення про схвалення мікрокредиту та підписати договір, використовуючи унікальний код із СМС-повідомлення;

отримати грошову позику на свою картку.

Якщо в анкеті були допущені помилки або МФО вказало на надто велику суму позики – дані можна виправити та трохи пізніше надіслати заявку на повторну перевірку.