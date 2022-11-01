ЄС надасть €25,5 млн на забезпечення термінових енергетичних потреб України
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Кето дієта
Точний раціон для кетогенної дієти. А саме: що можна і не чого можна споживати під час проходження
Які продукти можна їсти?
М'ясо
- необроблене м'ясо (без соління, консервації, копчення)
- риба
- морепродукти
Все споживати без панірування.
Яйця
- Варені
- фаршировані
- смажені на вершковому маслі
Овочі, що ростуть над землею
- Кольорова капуста
- огірки
- спаржа
- авокадо
- броколі
- шпинат
- зелена квасоля
- цукіні
Готувати виключно на оливковій олії або вершковому маслі
Молочні продукти
- Сир
- вершкове масло
- вершки
- сметана
Головна умова – вони мають бути жирними.
Горіхи
- кеш'ю
Олії та жири
- оливкова
- кокосова
Що можна пити
- вода
- кава й чай (без підсолоджувачів)
- вино
Продукти, які не вживати взагалі
- солодощі
- хліб
- макарони
- рис
- кукурудза
- картопля
- горох
- чіпси
- каші
- мюслі
- квасоля
- сочевиця
- молоко йогуртів
Які ягоди можна
- малина
- полуниця
- чорниця
- кавун
- диня
Не можна
- банани
- виноград
- манго
- груші
- яблука
- ківі
Перед тим, як розпочинати кето дієту – проконсультуйтесь із лікарем!
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