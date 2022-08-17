Хакери атакували сайт путінської партії "Єдина Росія"

Про це повідомляє Интерфакс, з посиланням на інформацію прес-служби партії.

"Пікова потужність атак склала десятки гігабіт/с, а для їх проведення задіяні десятки тисяч IP-адрес як російських, так і по всьому світу. У списку – США, Корея, країни Східної та Північної Європи", - йдеться в повідомленні партії в середу.

У партії також відзначають, що "потужні напади на всі інформаційні системи партії та аномальна активність фіксуються кожен день".

Відзначимо, що від 24 лютого між Росією та цивілізованим світом, окрім воєнного, відбувається також кіберпротистояння. Так нещодавно компанія Microsoft виявила хакерську операцію Seaborgium, яка була організована в Росії і спрямована проти людей і організації в країнах НАТО.

Держспецзв’язку зафіксувало за перше півріччя 2022 року 1,35 тис. кібератак на Україну.

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