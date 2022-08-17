Хакери атакували сайт путінської партії "Єдина Росія"
В "Єдиній Росії" повідомили про DDoS-атаку на партійний сайт
Про це повідомляє Интерфакс, з посиланням на інформацію прес-служби партії.
"Пікова потужність атак склала десятки гігабіт/с, а для їх проведення задіяні десятки тисяч IP-адрес як російських, так і по всьому світу. У списку – США, Корея, країни Східної та Північної Європи", - йдеться в повідомленні партії в середу.
У партії також відзначають, що "потужні напади на всі інформаційні системи партії та аномальна активність фіксуються кожен день".
- Відзначимо, що від 24 лютого між Росією та цивілізованим світом, окрім воєнного, відбувається також кіберпротистояння. Так нещодавно компанія Microsoft виявила хакерську операцію Seaborgium, яка була організована в Росії і спрямована проти людей і організації в країнах НАТО.
- Держспецзв’язку зафіксувало за перше півріччя 2022 року 1,35 тис. кібератак на Україну.
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