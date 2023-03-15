Хаос та неорганізованість в російській армії додає надій на успішний контрнаступ ЗСУ, - військовий експерт Киричевський
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський переконаний, що неорганізованість в російській армії є однією з переваг для ЗСУ, щоб провести успішний контрнаступ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз росіяни змушені економити ресурси та концентрувати їх на окремих напрямках фронту. Не так широко, як вони планували. Адже, коли ми говоримо про безмежні ресурси росіян, зокрема в боєприпасах та мобілізаційному резерві, то тут виникає інша проблема. Якщо ресурс занадто великий і використовується неефективно, то відповідно і результат буде іншим. Не той, на який росіяни сподівались на початку вторгнення в Україну", - пояснив Киричевський.
Експерт наголосив, що незлагодженість дій в російській армії є перевагою для ЗСУ
"Головною проблемою для армії РФ, яка нам дуже на руку, це хаос та неорганізованість. Саме це нам дає практичні сподівання на успішний контрнаступ ЗСУ. Адже, навіть, якщо за певними елементами росіяни демонструють певний прогрес, то в рамках штабної структури та планування бойових дій панує хаос та незлагодженість", - додав він.
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