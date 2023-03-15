Про це кажуть в Інституті вивчення війни.

"Російська влада продовжує заходи з мобілізації російської оборонно-промислової бази для тривалої війни, включаючи заходи, які змусять Кремль вибирати між кваліфікованими робітниками в оборонно-промисловій базі і кваліфікованим військовим персоналом, який воює в Україні", - наголошують аналітики.

Зазначається, російський президент Володимир Путін під час відвідування 14 березня авіаційного заводу в Улан-Уде в Бурятії заявив, що оборонно-промислова база відчуває брак належним чином підготовлених кадрів, і оголосив про низку реформ, спрямованих на залучення більшої кількості фахівців для роботи на військових заводах, що включає перерозподіл федеральних активів на житло та підвищення заробітної плати.

Своєю чергою очільник міноборони Росії Сергій Шойгу під час відвідин корпорації "Тактичне ракетне озброєння" у Московській області закликав завод подвоїти виробництво навіть після оголошення про те, що підприємство виконало вимоги держоборонзамовлення.

Путін також сказав, що міністерство промисловості та торгівлі РФ підготувало список невказаних спеціальностей, по яких буде відстрочка від військової служби, що може свідчити про те, що Кремль надає пріоритет використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї, а не навченим солдатам, які воюють у російській армії.

Експерти нагадують, що російські інформагентства повідомили, що мінфін Росії також розглядає можливість випуску військових облігацій.

Проте у міністерстві оборони Великої Британії оцінюють указ Путіна від 3 березня про державний нагляд за оборонними підприємствами, що встановлює умови для мінпромторгу Росії обходити керівників на підприємствах, які не відповідають російським стандартам виробництва.

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські оборонні підприємства значно знизили свої вимоги до найму і тепер приймають працівників без досвіду та з історією вживання наркотиків, судимості та банкрутства.

В ISW раніше зазначали про спроби РФ "омолодити" свій ОПК в умовах нестачі робочої сили та західних санкцій і, як наслідок, про відсутність успіху у цьому починанні.