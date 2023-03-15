Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Експерти зазначають, що російські війська продовжують зводити оборону вздовж кордону Росії з Україною, щоб притиснути українські війська до північних прикордонних районів. А саме війська РФ продовжують будівництво оборонних споруд в Курській та Брянській областях РФ.

Також ворог тримає війська у Білгородській області для проведення показових акцій, щоб не допустити відходу українських сил на інші напрямки.

"Російські війська, можливо, будують оборонні укріплення для підтримки інформаційної операції, яка зображує українські війська як пряму загрозу території Росії", - кажуть аналітики.

В Інституті відзначили, що загарбники також продовжили будівництво укріплень в окупованих районах Запорізької та Херсонської області. На знімках із прив'язкою, опублікованих 13 березня, видно російські блокпости та оборонні споруди на південь від Токмака Запорізької області.

Раніше експерти зазначали, що у РФ наростає занепокоєння стосовно можливого українського контрнаступу на півдні України, з чим пов'язана стурбованість російського інформаційного простору бойовою могутністю України.

ISW нагадує, що 14 березня ворожі війська завдали ударів на північний схід від Куп'янська і вздовж лінії Сватове – Кремінна. Кадри з геолокацією, опубліковані 14 березня, вказують на незначне просування військ РФ у напрямку Новоселовського (14 км на північний захід від Сватового). Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, звільнення якого погодили у Кабміні, повідомив, що російські сили на цьому напрямі втрачають до роти (від 30 до 100 осіб особового складу) на добу, але не знижують кількість атак.

Російські війська продовжують наступати у районі Бахмута Донецької області. Кадри з геолокацією, опубліковані 13 березня, показують, що ворог просувався вулицею Садовою у південній частині Бахмута.

Аналітики зазначають, що за даними російських джерел, бойові дії все більше переміщуються у бік західного Бахмута, також бойовики ПВК Вагнера намагаються вийти на лінію Хромово – Богданівка за 5 км на захід від Бахмута.

Також 14 березня війська РФ продовжували наземні атаки у районі Авдіївки. Кадри з прив'язкою, опубліковані 13 березня, показують, що російські війська просунулися на схід від Красногорівки (приблизно за 9 км на північ від Авдіївки). Російський блогер також стверджував, що окупанти продовжують наступ у Красногорівці та намагаються обійти Авдіївку.