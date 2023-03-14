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Росіяни намагаються прорвати оборону на двох напрямках, а ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак, - Генштаб

14 березня, 2023 вiвторок
06:51
війна з Росією ЗСУ

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону українських військ. Проте ЗСУ нищать ворога і відбили понад сотню атак на 5 напрямках

Про це у ранковому зведенні 14 березня звітує Генштаб ЗСУ.

Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. 

Проте минулої доби, 13 березня, підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.

ЗСУ вгатили по складах боєприпасів, засобах РЕБ й районах скупчення загарбників

Протягом доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. 

А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників.

Ворог завдав 5 ракетних, 35 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з РСЗВ по Україні

Російська Федерація використовує тактику терору, невибірково обстрілює населені пункти, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

За 13 березня противник завдав 5 ракетних ударів, зокрема і по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської та Донецької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни. 

Також ворог завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Тривають роботи з інженерного обладнання ворожих позицій у прикордонних районах Бєлгородської області. 

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Бачівськ, Есмань, Старикове, Шалигине, Білопілля і Краснопілля Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище, Вовчанськ, Дворічна і Кіндрашівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Берестове. 

Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Новоселівське, Харківської області; Макіївка, Діброва і Білогорівка - Луганської та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Українські воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Григорівка та Іванівське.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Курдюмівка, Біла Гора, Костянтинівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар. 

Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 50 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка, Степове Запорізької області, а також Качкарівка, Новосілка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Херсон та Комишани Херсонської області.

  • Раніше Генштаб повідомляв, що в тимчасово окупованому Росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

 

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