Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні у понеділок, 13 березня.

Зазначається, що після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу, у російських представників Росатому закінчився термін контракту. Водночас в підписанні нового чи продовженні чинного контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до Росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому. Все це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Також додається, що противник продовжує зазнавати втрат.

"Так, на території Біловодської районної лікарні тимчасово зайнятої території Луганської області, на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК Вагнер, - йдеться у дописі.

Російський агресор і далі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на п'яти напрямках

"Російський агресор основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що протягом доби противник завдав 29 авіаційних та 6 ракетних ударів. Зокрема, по професійно-аграрному ліцею населеного пункту Зноб-Новгородське Сумської області. Загинула 1 цивільна людина, ще 5 мирних громадян – поранені.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Бачівськ, Старикове та Шалигине Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище та Вовчанськ на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області та Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

Бахмутський напрямок: ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Костянтинівка та Залізне Донецької області.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки: ворожих обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка Запорізької області; Тамарине і Очаків Миколаївської області, а також понад 30 населених пунктів на Херсонщині. Серед них - Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Зеленівка, Благовіщенське, Херсон та Дніпровське.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.