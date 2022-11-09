Про це в ефірі FREEDOM розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація на цій ділянці фронту - стабільно напружена, Росія перекидає туди щойно мобілізованих, аби з їх допомогою зупинити наступ ЗСУ.

"На зміну знищених відразу ж затягують свіжомобілізованих", - сказав Гайдай.

"Вони слабо підготовлені, підготувати солдата не можна не те що за тиждень, не можна і за місяць. Одна справа підготовка на полігоні в віртуальних умовах, інша справа - коли їх з полігону відразу закидають на фронт, де артилерія їх перемелює. Це ламає психіку, дуже сильно впливає на бойовий дух, тому вони і намагаються здаватися десятками", - додав він.

Ще одна проблема, яка сповільнює наступ ЗСУ, - це міни, на які, за словами Гайдая, часто наступають навіть самі росіяни.

"Проблема Луганської області не тільки в мобілізованих. Заміновано дуже багато дистанційно. Це просто хаотично завалена мінами територія. Це все ускладнює просування", - сказав він.

Очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі Еспресо 8 листопада казав, що у Луганській області точаться бої за трьома напрямками - Сватове, Кремінна та Білогорівка. Росіяни мають шалені втрати як вбитими, так і пораненими, лікарні переповнені.

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