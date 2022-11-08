Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"У нас йде три таких фронти. Перший - це Білогорівка, другий - Кремінна, третій - Сватове. Більш-менш перспективна ситуація - Сватівський напрямок, складніша ситуація в Кремінній та Білогорівці. Заяви росіян, що вони відбили Білогорівку не відповідають дійсності", - заявив він.

Власенко додав, що ЗСУ тримають це селище під контролем.

"Активні бойові дії йдуть на Кремінському напрямку - Діброва, Торське, в напрямку Лиману. Дуже багато інформації про шалені втрати у росіян, про поповнення обмінного фонду і про те, що дуже багато поранених зараз перебувають в лікарнях на окупованій Луганщині. Це сотні й тисячі", - підсумував очільник РВА.

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, що артилеристи Збройних Сил України постійно ведуть вогонь по позиціях противника на Луганщині.