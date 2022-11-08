Росіяни брешуть про відбиття Білогорівки на Луганщині, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
У Луганській області тривають бої за трьома напрямками - Сватове, Кремінна та Білогорівка. Росіяни мають шалені втрати як вбитими, так і пораненими - лікарні переповнені
Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
"У нас йде три таких фронти. Перший - це Білогорівка, другий - Кремінна, третій - Сватове. Більш-менш перспективна ситуація - Сватівський напрямок, складніша ситуація в Кремінній та Білогорівці. Заяви росіян, що вони відбили Білогорівку не відповідають дійсності", - заявив він.
Власенко додав, що ЗСУ тримають це селище під контролем.
"Активні бойові дії йдуть на Кремінському напрямку - Діброва, Торське, в напрямку Лиману. Дуже багато інформації про шалені втрати у росіян, про поповнення обмінного фонду і про те, що дуже багато поранених зараз перебувають в лікарнях на окупованій Луганщині. Це сотні й тисячі", - підсумував очільник РВА.
- Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, що артилеристи Збройних Сил України постійно ведуть вогонь по позиціях противника на Луганщині.
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