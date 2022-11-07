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На Луганщині противник перебуває під постійним вогнем артилерії ЗСУ, - речник Східного угрупування військ Череватий

7 листопада, 2022 понедiлок
19:57
війна з Росією ЗСУ

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, що артилеристи Збройних Сил України постійно ведуть вогонь по позиціях противника на Луганщині

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"По позиціях окупантів в місті Лисичанськ було завдано удару протягом цієї доби. Було знищено понад 30 бойовиків так званого батальйону "Ахмат". Загалом по Луганському напрямку ми не даємо ворогу розслабитись", - розповів Череватий.

Речник Східного угруповання військ додав, що всі контратаки противника українська армія успішно зупиняє.

"По противнику постійно завдають ударів артилерією. Наші підрозділи проводять певну бойову роботу, щоб ворог не розслаблявся. Росіяни інколи намагаються контратакувати. Проте їхні контратаки українська армія зупиняє вогнем артилерії. Також дуже активно діють наші танкові підрозділи, які відкидають ворога від позицій ЗСУ", - додав він.

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Україна
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Сєверодонецьк
Лисичанськ
окупанти
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