Харків під російськими обстрілами, - Синєгубов
Ввечері 5 червня російські військові обстрілюють житлові райони Харкова
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegam.
"Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру", - написав він.
Синєгубов закликав жителів перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги.
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