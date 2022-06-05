Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegam.

"Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру", - написав він.

Синєгубов закликав жителів перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги.