Харків почали обстрілювати бомбами на парашутах, - Терехов
Росіяни останні два дні почали обстрілювати Харків новими видами бомб, які спускають на парашутах
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у відеозверненні в Telegram.
"Два останні дні поряд із мінами, снарядами, "градами", Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах", - сказав Терехов.
Він попросив людей не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальникам за телефоном 101 або 112.
За його словами, за півтора місяці від початку війни російська армія знищила 1716 житлових будинків у місті.
"Мета агресора зрозуміла - викликати паніку та зломити наш дух. Але ми не дозволимо цього зробити", - сказав Терехов.
Мер повідомив, що з 10 квітня буде збільшено роздачу гуманітарної допомоги.
"Із завтрашнього дня ми збільшуємо роздачу гуманітарної допомоги - продуктів та предметів першої необхідності. Їх буде більше, значно більше", - сказав Терехов.
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