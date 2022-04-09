Харків почали обстрілювати бомбами на парашутах, - Терехов

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у відеозверненні в Telegram.

"Два останні дні поряд із мінами, снарядами, "градами", Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах", - сказав Терехов.

Він попросив людей не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальникам за телефоном 101 або 112.

За його словами, за півтора місяці від початку війни російська армія знищила 1716 житлових будинків у місті.

"Мета агресора зрозуміла - викликати паніку та зломити наш дух. Але ми не дозволимо цього зробити", - сказав Терехов.

Мер повідомив, що з 10 квітня буде збільшено роздачу гуманітарної допомоги.

"Із завтрашнього дня ми збільшуємо роздачу гуманітарної допомоги - продуктів та предметів першої необхідності. Їх буде більше, значно більше", - сказав Терехов.



