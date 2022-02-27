Харків зачищають від російських військ та ДРГ, людей просять бути вдома
У Харкові триває зачистка від окупантів, людей просять не пересуватися містом
Про це повідомила обласна поліція у Telegram.
"У Харкові проводиться зачистка від російських диверсійно-розвідувальних груп і частини російських військових, які потрапили до міста. Харків'яни, не виходьте на вулиці, не переміщуйтеся на автівках, не намагайтеся покинути місто. В умовах воєнного часу такі дії можуть бути розцінені як диверсія, і відкритий вогонь на ураження. Залишайтеся в укриттях, бережіть себе і своїх близьких. ЗСУ працює, поліція працює! Ми не здаємося!", - йдеться у повідомленні.
Там окремо звернулись до окупаантів: "Здавайтеся. Ви нас розізлили. Ви ж бачите, падлюки, що вам тут не раді. Виживе лише той, хто здасть зброю".
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