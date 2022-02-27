Харків перебуває під контролем України

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є пошкодження житлових будинків та постраждалі.

Також відома ситуація у Сумах. Там все під контролем оборонців України. Протягом дня зафіксовано обстріли з артилерії, є постраждалі. ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним, двох росіян узято в полон.

У Луганській області тривають спроби ворога захопити населені пункти, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська, українське військо тримає міцну оборону.

В Охтирці ЗСУ перешкодили намірам противника захопити місто. Пошкоджена місцева ТЕЦ станом на зараз вже відновила свою роботу. Внаслідок обстрілів загинуло 6 людей.

У Волинській області спостерігаються демонстраційні дії окупантів зі сторони Білорусі.

У Скадовську та біля Херсону у Голій Пристані противнику тимчасово вдалося вийти на рубежі. Ведуться запеклі бої, Сили оборони не дають ворогові закріпитися.

У Чорному морі Повітряні Сили ЗСУ знищили російський військовий літак Су-30 СМ. Продовжується оборона південного кордону України.

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти розстріляли цивільного журналіста.