Харків знову обстріляли: відомо щонайменше про 7 постраждалих і 4 загиблих
У Харкові та районах знову чутно вибухи. Окупанти обстрілюють місто. Вже відомо про загиблих
Про це в телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Він звернувся до жителів Харкова з закликом і надалі перебувати в укриттях.
"Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється. Не покидайте місць убезпечення!" – додав Синєгубов.
- Нагадаємо, окупанти обстріляли Харківщину: за добу загинуло двоє людей, поранено ще 15, зокрема дитину
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Унаслідок російського обстрілу Балаклії загинуло двоє людей, серед поранених - дитина
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