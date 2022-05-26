Харків знову обстріляли: відомо щонайменше про 7 постраждалих і 4 загиблих

Про це в телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Він звернувся до жителів Харкова з закликом і надалі перебувати в укриттях.

"Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється. Не покидайте місць убезпечення!" – додав Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Харківщину: за добу загинуло двоє людей, поранено ще 15, зокрема дитину

Унаслідок російського обстрілу Балаклії загинуло двоє людей, серед поранених - дитина

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