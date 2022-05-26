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Окупанти обстріляли Харківщину: за добу загинуло двоє людей, поранено ще 15, зокрема дитину

26 травня, 2022 четвер
12:18
війна з Росією обстріл ракетний удар

На Харківщині 25-26 травня окупанти обстріляли Харків, Балаклію, Циркуни, Слатине й Золочівську громаду, убили 2 людей і поранили 15

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"За минулу добу у Харкові зафіксований обстріл в районі П’ятихаток, постраждав 62-річний чоловік. Зазнала обстрілів Балаклія: 10 людей, серед яких 9-річна дитина, поранені. Загинули 2 людей: чоловіки 64 та 82 років. Вивезти з Балаклії до Харкова вдалося тільки 9-річну дівчинку, вона у стабільно тяжкому стані. Інших пацієнтів госпіталізували до Куп’янської ЦРЛ", - зауважив він.

Також росіяни відкрили вогонь по Циркунах, унаслідок чого горіли житлові будинки й постраждала людина. Було поранено цивільного під час обстрілу Чугуївського району. Уранці 26 травня окупанти гатили по Золочівській громаді та Слатиному Дергачівської громади та поранили двох цивільних.

"Наші Збройні Сили України ведуть інтенсивні бої з російськими окупантами. Найгарячіше на Ізюмщині. Росіяни намагаються там покращити тактичне положення в районі міста Ізюм та відновити наступ на Слов’янськ. Захисники України утримують зайняті рубежі у напрямку державного кордону з країною-агресором та надають ворогу гідну відсіч!" - наголосив Олег Синєгубов.

  • 25 травня повідомляли, що внаслідок обстрілу Балаклії двоє людей загинули й іще семеро отримали поранення, серед них дівчинка.

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