Унаслідок російського обстрілу Балаклії загинуло двоє людей, серед поранених - дитина
На Харківщині, в окупованому місті Балаклія армія РФ розпочала артобстріл. Попередньо відомо, що двоє людей загинуло і ще семеро отримали поранення, серед них дівчинка
Про це інформує радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.
Відомо, що постраждала дитина у тяжкому стані.
"Внаслідок артобстрілу Балаклії. Попередньо: 7 людей отримали поранення. Серед них одна дитина. Дівчинка у вкрай тяжкому стані. Молимося за її здоров'я. 2 людей, на жаль, загинуло", – повідомила Наталія Попова.
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