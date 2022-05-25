Про це інформує радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

Відомо, що постраждала дитина у тяжкому стані.

"Внаслідок артобстрілу Балаклії. Попередньо: 7 людей отримали поранення. Серед них одна дитина. Дівчинка у вкрай тяжкому стані. Молимося за її здоров'я. 2 людей, на жаль, загинуло", – повідомила Наталія Попова.

2 квітня 2022 року російські загарбники обстріляли районну лікарню у тимчасово непідконтрольному місті Балаклія, що на Харківщині

Нагадаємо, голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з армією Росії. Мер Балаклії Харківської області Іван Столбовий, який зрадив Україну, виїхав до Росії, проти нього відкрили кримінальне провадження.

2 березня російські війська зайшли в Балаклію на Харківщині, влада з ними не співпрацюватиме.

Офіс Генерального прокурора розпочинає розслідування за фактом порушення звичаїв війни через обстріл житлових масивів окупованої Балаклії.

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