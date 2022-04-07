Мер Балаклії, який перейшов на бік окупантів, виїхав із родиною до РФ, - очільник Харківської ОВА

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передають Факти.



За його словами, щодо Івана Столбового відкрили кримінальне провадження та тривають слідчі дії. Олег Синєгубов висловив упевненість, що їхнім наслідком буде оголошення підозри.



"За нашою інформацією, мер Балаклії зі своєю сім’єю залишив це місто і виїхав на територію Росії. На жаль, ми такі факти маємо, і я переконаний, ці люди понесуть справедливе та жорстке покарання за свої дії, за зраду України та кожного мешканця населеного пункту", - наголосив очільник ОВА.



Олег Синєгубов додав, що міській адміністрації надсилали повідомлення з незнайомих номерів із пропозицією перейти на бік окупантів.



"Звичайно, ми, адміністрація, відповідали, куди їм йти – у напрямку російського корабля. Інших якихось пропозицій до нас не надходило. І я думаю, це основний показник того, що це безглузда ідея з боку ворога – щось нам пропонувати, якусь там співпрацю. Лише одне ми можемо їм запропонувати – забратися з нашої землі", - зауважив він.

Нагадаємо, мер Балаклії на Харківщині почав співпрацю з росіянами.

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