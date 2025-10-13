ЗСУ мають успіхи в Куп’янську: військовослужбовець розповів подробиці

Про це розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері Громадського радіо .

"На поточний момент противник має завдання не дати Силам оборони його заблокувати й має чітке завдання спробувати накопичитися у місті. Сили оборони не дають противнику виконувати ці завдання", — сказав командир.

Він розповів, що в місто продовжують просочуватися російські ДРГ. Вони потрапляють туди або під виглядом цивільних, або перевдягаються в український однострій. Такі ДРГ зазвичай невеликі. Силам оборони вдається їх виявляти та знищувати.

Також, за його словами, йде робота з блокування ворога на північно-західній околиці Куп’янська, але вона ще не завершена. Тому ДРГ ще поки що можуть просочуватися в Куп’янськ.

"Недовго ще лишилося до того моменту, коли противника вдасться заблокувати повністю. Ведуться постійні заходи щодо зачистки населеного пункту, знищення диверсійно-розвідувальних груп та взяття окупантів у полон", — наголосив Юрій Федоренко.

Він додав, що за останній час Силам оборони вдалося полонити велику кількість росіян на території Куп’янська. Загалом він вважає, що наразі "маятник хитнувся в бік Сил оборони", однак ситуація в місті напружена.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" також розповів, що зміна погодних умов з настанням осені матиме певні позитивні зміни для Сил оборони. Зокрема, опаде листя на деревах. Як наслідок, ті зони, де противник зараз може просочуватись, використовуючи зелений покрив, стануть доступнішими для української розвідки й для вогневих уражень. А це означає, що загине більше ворогів.

Однак осінь має й негативний вплив. Зокрема, туманна погода дозволяє ворогу переміщуватись і накопичуватись. Утім, як зазначив Юрій Федоренко, за роки повномасштабної війни Сили оборони вже навчилися протидіяти таким пересуванням.