Харківщина отримала від Польщі 33 контейнери продовольства, - ОДА

Про це повідомляє Харківська ОВА.



Як стало відомо, черговий вантаж цього разу складає 33 контейнери продуктів харчування.

Продовольства Харківщина отримала від польських партнерів у якості гуманітарної допомоги.



Крім того, обласний логістичний штаб Харківщини продовжує отримувати допомогу від інших областей України.

Повідомляється, що вантажі вже розподіляють на пункти видачі "Нової пошти" та "Укрпошти" у Харкові та областях.

Також за словами ОВА у місті та громадах області формуються резервні запаси продовольств.



Нагадаємо, що 12 квітня на Рівненщину прибули 50 тонн медикаментів від лікарень та благодійних організацій США