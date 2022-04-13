Харківщина отримала від Польщі 33 контейнери продовольства, - ОДА
Харківщина отримала від Польщі 33 контейнери продовольства у якості гуманітарної допомоги
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Як стало відомо, черговий вантаж цього разу складає 33 контейнери продуктів харчування.
Продовольства Харківщина отримала від польських партнерів у якості гуманітарної допомоги.
Крім того, обласний логістичний штаб Харківщини продовжує отримувати допомогу від інших областей України.
Повідомляється, що вантажі вже розподіляють на пункти видачі "Нової пошти" та "Укрпошти" у Харкові та областях.
Також за словами ОВА у місті та громадах області формуються резервні запаси продовольств.
- Нагадаємо, що 12 квітня на Рівненщину прибули 50 тонн медикаментів від лікарень та благодійних організацій США
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