Харківська ТВК зареєструвала Терехова міським головою

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.



"Заява про реєстрацію міським головою, заява про припинення дії представницького мандату, опис документів, рішення Харківської міської ради про дострокове припинення повноважень секретаря Харківської міської ради 8 скликання, копія трудової книжки та копія паспорту", - перерахувала документи голова ТВК Олена Матвієнко на засіданні.



Рішення при реєстрацію Терехова мером Харкова члени ТВК підтримали одноголосно.

Нагадаємо, вибори міського голови Харкова відбулися 31 жовтня 2021 у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса у грудні 2020 року. Перемогу здобув чинний в. о. міського голови Ігор Терехов. Він набрав 50,66% голосів виборців (146 240) за даними виборчої комісії.

ОПОРА виявила сфальшовані протоколи підрахунку голосів на дев’яти дільницях у Новобаварському районі міста Харкова на користь Терехова. 4 листопада ОПОРА знайшла розбіжності на користь Терехова ще на 30 дільницях.