Харківські рятувальники отримали вогнетривку амуніцію за сприяння Еспресо

Про це у фейсбуці повідомив нардеп "ЄС" Микола Княжицький.

"Сьогодні у день мого рідного Львова і Святого Юрія передали костюми для вогнеборців і рятувальників Харкова! Бо Україна єдина, соборна і непереможна!" - наголосив він.

За словами Княжицького, вогнетривку професійну європейську амуніцію ми вже передали співробітникам ДСНС Львівщини, Луганщини , Запоріжжя і Харківщини.

"Допомогу вдалося реалізувати завдяки сприянню телеканалу Еспресо , Польського фонду спорту, культури і мистецтва "Малі люди - великі зміни" та громадської організації “Стронг Лайф” Дякую за співпрацю Олегу Абрамичеву і Сергію Жадану", - додав він.

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