Харківські рятувальники отримали вогнетривку амуніцію за сприяння Еспресо
Завдяки сприянню телеканалу "Еспресо", Польського фонду спорту, культури і мистецтва "Малі люди - великі зміни" та громадської організації "Стронг Лайф" вогнеборці і рятувальники Харкова отримали нову профамуніцію
Про це у фейсбуці повідомив нардеп "ЄС" Микола Княжицький.
"Сьогодні у день мого рідного Львова і Святого Юрія передали костюми для вогнеборців і рятувальників Харкова! Бо Україна єдина, соборна і непереможна!" - наголосив він.
За словами Княжицького, вогнетривку професійну європейську амуніцію ми вже передали співробітникам ДСНС Львівщини, Луганщини , Запоріжжя і Харківщини.
"Допомогу вдалося реалізувати завдяки сприянню телеканалу Еспресо , Польського фонду спорту, культури і мистецтва "Малі люди - великі зміни" та громадської організації “Стронг Лайф” Дякую за співпрацю Олегу Абрамичеву і Сергію Жадану", - додав він.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.77
- Актуальне
- Важливе