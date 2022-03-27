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Харків’яни масово повертаються у своє місто, - боєць ТрО Харкова

27 березня, 2022 неділя
08:51

Боєць ТрО міста Харкова Валентин Дебелий розповів, що харків’яни почали повертатись до міста, оскільки зрозуміли чим можуть допомогти Харкову


Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV

“Всі, хто хотів виїхати з Харкова, вже покинули місто. По цифрах важко сказати, яка кількість людей виїхала з міста. Приблизно половина харків'ян покинули місто. Пройшов вже місяць і ми спостерігаємо зворотну ситуацію. Багато людей повертаються до Харкова, бо знають, чим вони можуть допомогти. Харків починає відновлювати свою функціональність.” - розповів Дебелий

Дебелий також зауважив, що більшість харків’ян вже зрозуміли чим насправді є Росія. За його словами, кожен мешканець Харкова зараз бажає лише перемоги Україні та знищення окупантів на нашій землі.

“Дуже приємно, що тепер харків’яни зрозуміли, чим є Росія. Харків’яни зараз хочуть лише одного - перемоги України та знищення окупантів на нашій землі. Люди масово хочуть вступити до лав ТрО. Охочих навіть більше, ніж можна уявити.” - додав Дебелий

 


 

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