Харків’яни масово повертаються у своє місто, - боєць ТрО Харкова

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Всі, хто хотів виїхати з Харкова, вже покинули місто. По цифрах важко сказати, яка кількість людей виїхала з міста. Приблизно половина харків'ян покинули місто. Пройшов вже місяць і ми спостерігаємо зворотну ситуацію. Багато людей повертаються до Харкова, бо знають, чим вони можуть допомогти. Харків починає відновлювати свою функціональність.” - розповів Дебелий



Дебелий також зауважив, що більшість харків’ян вже зрозуміли чим насправді є Росія. За його словами, кожен мешканець Харкова зараз бажає лише перемоги Україні та знищення окупантів на нашій землі.



“Дуже приємно, що тепер харків’яни зрозуміли, чим є Росія. Харків’яни зараз хочуть лише одного - перемоги України та знищення окупантів на нашій землі. Люди масово хочуть вступити до лав ТрО. Охочих навіть більше, ніж можна уявити.” - додав Дебелий







