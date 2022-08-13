Харків’янин переміг на Чемпіонаті Європи з класичного жиму
Тренер відділення пауерліфтингу харківської Дитячо-юнацької спортивної школи №9 Костянтин Єзік переміг на Чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи серед різного віку, який проходив у Будапешті
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Зазначається, що харків'янин здобув перемогу серед чоловіків у ваговій категорії до 120 кг із результатом 237,5 кг.
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