Про це Президент України Володимир Зеленський написав у телеграмі.

"Жіноча збірна України вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді. Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Наталія Букса – уся країна пишається вашим результатом", - пише Зеленський.

Зеленський зауважив, що синьо-жовтий прапор буде в кожному куточку нашої країни.

"Без жодних гамбітів – не жертвуючи нічим в обмін на щось – ми повернемо кожну клітинку своєї землі. Бо попри будь-які дебюти, блокади та пафосні погрози знищити нас у два ходи, всі вороги України рано чи пізно потрапляють у цугцванг – безпорадне становище, коли будь-який їхній хід призводить до програшу партії. Пішаки закінчаться. Офіцери будуть биті. Важких фігур не залишиться. І голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!", - додав він.

Жіноча збірна України здобула золоті медалі Всесвітньої шахової Олімпіади-2022.

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