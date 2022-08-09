Україна здобула золото шахової Олімпіади
Жіноча збірна України здобула золоті медалі Всесвітньої шахової Олімпіади-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 9 липня, у заключному турі Олімпіади-2022 в Ченнаї (Індія) Україна перемогла Польщу з рахунком 3:1. Наша збірна скористалася поразкою лідерок з Індії, які поступилися США 1:3. Завдяки цьому, українки піднялися з четвертого на підсумкове перше місце.
Україна та Грузія набралася по 18 очок, але за додатковими показниками золото здобули наші шахістки - Анна Музичук, Марія Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Наталія Букса.
Жіноча збірна виграла шахову Олімпіаду вдруге в історії. Вперше українки здобули золото у 2006 році.
- 7 липня у Ченнаї росіянина Аркадія Дворковича переобрали на посаду президента Міжнародної федерації шахів.
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