Про це повідомляє FIDE.

Вибори президента федерації відбулися в неділю в індійському місті Ченнай на конгресі FIDE. Росіянин набрав 157 голосів проти 16 в.українця Андрія Баришпольця, який був його єдиним конкурентом. Новим заступником президента став індійський шахіст Вішванатан Ананд.

50-річний Дворкович очолює FIDE з 2018 року. У 2012 - 2018 роках він був віцепрем'єром РФ, також очолював раду директорів російської залізниці та працював радником російського диктатора Володимира Путіна.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України, українські шахісти вимагали усунути Дворковича з посади президента FIDE.

25 березня український гросмейстер Павло Єльянов відмовився від участі в чемпіонаті Європи через небажання грати з росіянами та білорусами.

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