Про це гросмейстер написав у Facebook, інформує Еспресо.TV.



"Хочу заявити, що зняімаю участь у чемпіонаті Європи з шахів у Словенії через військове вторгнення Росії в мою країну. Я поважаю тих російських шахістів, які підписали відкритий лист проти війни, але вважаю неможливим грати проти жодного російського чи білоруського гравця (який би прапор у них не був) до кінця війни (до нашої перемоги)", - написав Єльянов.



Довідка: Павло Володимирович Ельянов - український шахіст, міжнародний гросмейстер. У складі збірної України: переможець шахових олімпіад 2004 та 2010 років, срібний призер командного чемпіонату світу 2015 року, бронзовий призер шахових олімпіад 2014, 2014 та 2016 років, бронзовий призер командного чемпіонату світу 2011 року та бронзовий призер командного чемпіонату Європи 2009 року. Півфіналіст Кубка світу ФІДЕ 2015 року. Його рейтинг станом на грудень 2021 року - 2683 (50-те місце у світі, 3-тє - в Україні).



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